Dünya Kupası'nın en golcü oyuncuları

Kupa



Futbolcu



Ülkesi



Gol



1930



Guillermo Stabile



Arjantin



8



1934



Oldrich Nejedly



Çekoslovakya



5



1938



Leonidas



Brezilya



7



1950



Ademir



Brezilya



9



1954



Sandor Kocsis



Macaristan



11



1958



Just Fontaine



Fransa



13



1962



Garrincha



Brezilya



4



Vava



Brezilya



4



Valentin Ivanov



SSCB



4



Leonel Sanchez



Şili



4



Florian Albert



Macaristan



4



Drazan Jerkovic



Yugoslavya



4



1966



Eusebio



Portekiz



9



1970



Gerd Müller



Almanya



10



1974



Grzegorz Lato



Polonya



7



1978



Mario Kempes



Arjantin



6



1982



Paolo Rossi



İtalya



6



1986



Gary Lineker



İngiltere



6



1990



Salvatore Schillaci



İtalya



6



1994



Hristo Stoichkov



Bulgaristan



6



Oleg Salenko



Rusya



6



1998



Davor Suker



Hırvatistan



6



2002



Ronaldo



Brezilya



8



2006



Miroslav Klose



Almanya



5



2010



Wesley Sneijder



Hollanda



5



Thomas Müller



Almanya



5



David Villa



İspanya



5



Diego Forlan



Uruguay



5



2014



James Rodriguez



Kolombiya



6



2018 Harry Kane



İngiltere



6





Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.1962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı.Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.Kupanın son gol kralı ise 6 golle ülkesinin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.