Dünya Kupası'nın en golcü oyuncuları

1958'de Fontaine 13 golle ilk sırayı aldı, 1962'de 6 futbolcu dörder golle gol krallığını paylaştı.

Dünya Kupası'nın en golcü oyuncuları
Dünya Kupası tarihinde bugüne dek 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Just Fontaine, 1958 İsveç'te attığı 13 golle gol krallığına ulaştı. Bu sayı, bir Dünya Kupası'nda bir futbolcunun attığı en yüksek gol sayısı oldu.

1962 Şili ise diğer turnuvalarla kıyaslandığında en az golle gol krallığına ulaşılan kupa olarak tarihe geçti. Bu kupada 6 futbolcu, dörder golle ilk sırayı paylaştı. Bu organizasyon ayrıca, en çok sayıda futbolcunun gol krallığını paylaştığı kupa olarak da dikkat çekti.

İlk "kral" Stabile

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli Guillermo Stabile oldu.

Stabile, 1930 Uruguay'da 8 golle ilk sırayı aldı. 1934'te Çekoslovak Oldrich Nejedly 5, 1938'de Brezilyalı Leonidas 7 golle birinciliği elde etti.

Brezilya'dan 5 gol kralı

Tüm Dünya Kupalarına katılan tek ülke Brezilya, aynı zamanda en fazla gol kralı çıkaran ülke olarak da tarihe geçti.

Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda 20 ülkeden 30 futbolcu gol krallığı sevinci yaşadı. Brezilya, 5 oyuncuyla başı çekti. Almanlar, 3 futbolcuyla ikinci, Arjantin, Macaristan, İtalya ve İngiltere ise ikişer oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Birer futbolcusu gol kralı olan ülkeler ise şunlar:

Çekoslovakya, Fransa, SSCB, Şili, Yugoslavya, Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Rusya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, Uruguay ve Kolombiya.

Pele ve Maradona başaramadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele ve Diego Armando Maradona, Dünya Kupası tarihinde gol krallığı yaşayamadı.

Brezilyalı Pele, mücadele ettiği 4 organizasyonda takımına 14 maçta 12 gol kazandırırken, gol krallığına ulaşamadı.

Maradona da 21 maçta 8 gol attı ve katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gol bakımından zirveye çıkamadı.

Kupanın son gol kralı ise 6 golle ülkesinin Tottenham takımında forma giyen İngiliz futbolcu Harry Kane oldu.

Dünya Kupaları ve gol kralları

Geride kalan 21 Dünya Kupası'nda gol krallığına ulaşan futbolcular ve attıkları gol sayıları şöyle:

Kupa

 Futbolcu

 Ülkesi

 Gol
1930

 Guillermo Stabile

 Arjantin

 8
1934

 Oldrich Nejedly

 Çekoslovakya

 5
1938

 Leonidas

 Brezilya

 7
1950

 Ademir

 Brezilya

 9
1954

 Sandor Kocsis

 Macaristan

 11
1958

 Just Fontaine

 Fransa

 13
1962

 Garrincha

 Brezilya

 4
  Vava

 Brezilya

 4
  Valentin Ivanov

 SSCB

 4
  Leonel Sanchez

 Şili

 4
  Florian Albert

 Macaristan

 4
  Drazan Jerkovic

 Yugoslavya

 4
1966

 Eusebio

 Portekiz

 9
1970

 Gerd Müller

 Almanya

 10
1974

 Grzegorz Lato

 Polonya

 7
1978

 Mario Kempes

 Arjantin

 6
1982

 Paolo Rossi

 İtalya

 6
1986

 Gary Lineker

 İngiltere

 6
1990

 Salvatore Schillaci

 İtalya

 6
1994

 Hristo Stoichkov

 Bulgaristan

 6
  Oleg Salenko

 Rusya

 6
1998

 Davor Suker

 Hırvatistan

 6
2002

 Ronaldo

 Brezilya

 8
2006

 Miroslav Klose

 Almanya

 5
2010

 Wesley Sneijder

 Hollanda

 5
  Thomas Müller

 Almanya

 5
  David Villa

 İspanya

 5
  Diego Forlan

 Uruguay

 5
2014

 James Rodriguez

 Kolombiya

 6
2018 Harry Kane

 İngiltere

 6
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
Son Dakika Haberleri
Brezilya
Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
İşte Dünya Kupası
İşte Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın en golcü oyuncuları
İşte Dünya Kupası
İşte Dünya Kupası'nın hakem tarihi!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın lideri Brezilya