Dünya Kupası'nın en değerli kalecisi için oranlar
Katar 2022 Dünya Kupası'na hangi kaleci damgasını vuracak? iddaa'da özel etkinlikler seni bekliyor.
Dünya Kupası'nda golcüler kadar, kalecilerin performansları da ülkelerin kaderini belirleyecek. Birçok dünya yıldızı kaleci, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
idda Risk Yönetim Kurulu, "Dünya Kupası - En Değerli Kaleci" özel etkinliği için favoriyi belirledi. Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi Alisson Becker, 4.30'luk oranıyla bir numaralı favori olarak gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois'e 4,70'lik oran açıklandı. Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer ile İspanya'nın file bekçisi Unai Simon'a 5.40 oran verildi.
Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyacak Galatasaraylı Fernando Muslera'ya 40.00 oran açıklandı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
idda Risk Yönetim Kurulu, "Dünya Kupası - En Değerli Kaleci" özel etkinliği için favoriyi belirledi. Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi Alisson Becker, 4.30'luk oranıyla bir numaralı favori olarak gösterildi.
Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois'e 4,70'lik oran açıklandı. Almanya Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer ile İspanya'nın file bekçisi Unai Simon'a 5.40 oran verildi.
Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyacak Galatasaraylı Fernando Muslera'ya 40.00 oran açıklandı.
DÜNYA KUPASI İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
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|Takımlar
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|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
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|0
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|Hollanda
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|Katar
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|4
|Senegal
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