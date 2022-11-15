Dünya Kupası'nın en değerli kalecisi için oranlar

Dünya Kupası'nda golcüler kadar, kalecilerin performansları da ülkelerin kaderini belirleyecek. Birçok dünya yıldızı kaleci, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek.idda Risk Yönetim Kurulu, "i" özel etkinliği için favoriyi belirledi. Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi, 4.30'luk oranıyla bir numaralı favori olarak gösterildi.Belçika Milli Takımı'nın kalecisi'e 4,70'lik oran açıklandı. Almanya Milli Takımı'nın kalecisiile İspanya'nın file bekçisi'a 5.40 oran verildi.Uruguay Milli Takımı'nın kalesini koruyacak Galatasaraylı'ya 40.00 oran açıklandı.