Dünya Kupası'nın bankosu Japonya, başarı peşinde!

Takım O G B M A Y Av P Suudi Arabistan 10 7 2 1 12 6 6 23 Japonya 10 7 1 2 12 4 8 22 Avustralya 10 4 3 3 15 9 6 15 Umman 10 4 2 4 11 10 1 14 Çin 10 1 3 6 9 19 -10 6 Vietnam 10 1 1 8 8 19 -11 4





Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Japonya Milli Futbol Takımı, tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele edecek.Almanya, İspanya ve Kosta Rika ile E Grubu'nda yer alan Japonya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:Teknik direktörlüğünü Hajime Mariyasu'nun üstlendiği Japonya, Asya Elemeleri ikinci turunda Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Myanmar ile mücadele etti.Grupta 8'de 8 yapan Japonya, 24 puanla lider olarak adını 3. tura yazdırdı.Üçüncü turda Suudi Arabistan, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile karşı karşıya gelen "Samuray Mavisi", 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 22 puanla ikinci sırada yer aldı ve Katar'ın yolunu tuttu.Elemelerde 58 kez fileleri havalandıran Japonya, kalesinde ise 6 gole izin verdi.Myanmar-Japonya: 0-2Japonya-Moğolistan: 6-0Tacikistan-Japonya: 0-3Kırgızistan-Japonya: 0-2Moğolistan-Japonya: 0-14Japonya-Myanmar: 10-0Japonya-Tacikistan: 4-1Japonya-Kırgızistan: 5-1Japonya-Umman: 0-1Çin-Japonya: 0-1Suudi Arabistan-Japonya: 1-0Japonya-Avustralya: 2-1Vietnam-Japonya: 0-1Umman-Japonya: 0-1Japonya-Çin: 2-0Japonya-Suudi Arabistan: 2-0Avustralya-Japonya: 0-2Japonya-Vietnam: 1-11998'den bu yana tüm Dünya kupalarına katılan Japonya, Katar 2022'ye de renk katmaya çalışacak.Teknik direktör Mariyasu'nun turnuvada en büyük kozu, Avrupa'nın önemli liglerinde forma giyen oyuncuların sayısının çokluğu olacak.Kalede Eiji Kawashima'nın tecrübesine güvenen Japonya, savunmada Takehiro Tomiyasu, orta sahada Daichi Kamada ve hücumda Takefusa Kubo gibi önemli oyuncularla organizasyonda başarı için ter dökecek.Japonya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 6 kez katıldı.Organizasyon tarihinde 21 maç yapan Japonlar, bu maçlardan 5'ini kazandı, 5'inden beraberlikle, 11'inden mağlubiyetle ayrıldı. "Samuray Mavisi", Dünya Kupası tarihi boyunca 20 gol attı, kalesinde 29 gol gördü.1998 - Grup aşaması2002 - Son 16 turu2006 - Grup aşaması2010 - Son 16 turu2014 - Grup aşaması2018 - Son 16 turuJaponya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:16.00 Almanya-Japonya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)13.00 Japonya-Kosta Rika (Ahmad bin Ali Stadı-Al Rayyan)22.00 Japonya-İspanya (Khalifa International Stadı-Al Rayyan)