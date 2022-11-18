Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli teknik adamdan geçiyor
Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan ülkeleri hep yerli teknik direktörler çalıştırdı. Brezilya 5, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaştı.
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
- Şampiyonlar ve teknik direktörler
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
- Şampiyonlar ve teknik direktörler
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
| Kupa
| Şampiyon
| Teknik direktör
| 1930
| Uruguay
| Alberto Suppici
| 1934
| İtalya
| Vittorio Pozzo
| 1938
| İtalya
| Vittorio Pozzo
| 1950
| Uruguay
| Juan Lopez Fontana
| 1954
| Batı Almanya
| Josef Herberger
| 1958
| Brezilya
| Vicente Italo Feola
| 1962
| Brezilya
| Aymore Moreira
| 1966
| İngiltere
| Alf Ramsey
| 1970
| Brezilya
| Mario Zagallo
| 1974
| Batı Almanya
| Helmut Schön
| 1978
| Arjantin
| Cesar Luis Menotti
| 1982
| İtalya
| Enzo Bearzot
| 1986
| Arjantin
| Carlos Salvador Bilardo
| 1990
| Batı Almanya
| Franz Beckenbauer
| 1994
| Brezilya
| Carlos Alberto Parreira
| 1998
| Fransa
| Aime Jacquet
| 2002
| Brezilya
| Luiz Felipe Scolari
| 2006
| İtalya
| Marcello Lippi
| 2010
| İspanya
| Vicente del Bosque
| 2014
| Almanya
| Joachim Löw
| 2018
| Fransa
| Didier Deschamps
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0