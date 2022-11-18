Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli teknik adamdan geçiyor

Dünya Kupası tarihinde şampiyon olan ülkeleri hep yerli teknik direktörler çalıştırdı. Brezilya 5, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaştı.

Dünya Kupası'nda şampiyonluk yolu yerli teknik adamdan geçiyor
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.

Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.

Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.

- Şampiyonlar ve teknik direktörler

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa

 Şampiyon

 Teknik direktör
1930

 Uruguay

 Alberto Suppici
1934

 İtalya

 Vittorio Pozzo
1938

 İtalya

 Vittorio Pozzo
1950

 Uruguay

 Juan Lopez Fontana
1954

 Batı Almanya

 Josef Herberger
1958

 Brezilya

 Vicente Italo Feola
1962

 Brezilya

 Aymore Moreira
1966

 İngiltere

 Alf Ramsey
1970

 Brezilya

 Mario Zagallo
1974

 Batı Almanya

 Helmut Schön
1978

 Arjantin

 Cesar Luis Menotti
1982

 İtalya

 Enzo Bearzot
1986

 Arjantin

 Carlos Salvador Bilardo
1990

 Batı Almanya

 Franz Beckenbauer
1994

 Brezilya

 Carlos Alberto Parreira
1998

 Fransa

 Aime Jacquet
2002

 Brezilya

 Luiz Felipe Scolari
2006

 İtalya

 Marcello Lippi
2010

 İspanya

 Vicente del Bosque
2014

 Almanya

 Joachim Löw
2018

 Fransa

 Didier Deschamps
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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