Takım Teknik direktör Ülkesi Yaşı Katar Felix Sanchez İspanya 46 Ekvador Gustavo Alfaro Arjantin 60 Senegal Aliou Cisse Senegal 46 Hollanda Louis van Gaal Hollanda 71 İngiltere Gareth Southgate İngiltere 52 İran Carlos Queiroz Portekiz 69 ABD Gregg Berhalter ABD 49 Galler Rob Page Galler 48 Arjantin Lionel Scaloni Arjantin 44 Suudi Arabistan Herve Renard Fransa 54 Meksika Gerardo Martino Arjantin 59 Polonya Czeslaw Michniewicz Polonya 52 Fransa Didier Deschamps Fransa 54 Avustralya Graham Arnold Avustralya 59 Danimarka Kasper Hjulmand Danimarka 50 Tunus Jalel Kadri Tunus 50 İspanya Luis Enrique İspanya 52 Kosta Rika Luis Fernando Suarez Kolombiya 62 Almanya Hansi Flick Almanya 57 Japonya Hajime Moriyasu Japonya 54 Belçika Roberto Martinez İspanya 49 Kanada John Herdman İngiltere 47 Fas Walid Regragui Fransa 47 Hırvatistan Zlatko Daliç Hırvatistan 56 Brezilya Tite Brezilya 61 Sırbistan Dragan Stojkovic Sırbistan 57 İsviçre Murat Yakın İsviçre 48 Kamerun Rigobert Song Kamerun 46 Portekiz Fernando Santos Portekiz 68 Gana Otto Addo Almanya 47 Uruguay Diego Alonso Uruguay 47 Güney Kore Paulo Bento Portekiz 53

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nda en çok İspanya, Arjantin, Portekiz ve Fransa'dan teknik adamlar görev yapacak.Kupaya toplam 32 takım katılırken, İspanyol, Fransız, Arjantinli ve Portekizli teknik adamlar üçer milli takımın başında başarılı sonuçlar almak için çaba harcayacak.Kupada 2'şer Alman ve İngiliz teknik direktör yer alırken, Senegal, Hollanda, ABD, Galler, Polonya, Avustralya, Danimarka, Tunus, Kolombiya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun ve Uruguay ise birer teknik adamla temsil edilecek.Arjantinli teknik adamlar Lionel Scaloni ile Gerardo Martino, ilk tur grup maçlarında karşı karşıya gelecek.B Grubu'nda yer alan Arjantin'in başında Scaloni, Meksika'nın başında ise Martino yer alacak.Martino, kariyerinde 2014-16 yıllarında Arjantin Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.Kupadaki Arjantinli üçüncü teknik adam Gustavo Alfaro, A Grubu'nda Ekvador ile tur mücadelesi verecek.Dünya Kupası'ndaki 32 takımı çalıştıran teknik adamlar içinde en genci Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni.Arjantin'in başına 2018 yılında geçici olarak geçen ancak aldığı başarılı sonuçlarla kulübeyi bırakmayan Scaloni, 16 Mayıs 1978 doğumlu ve 44 yaşında.Görev süresi boyunca Arjantin'le Kupa Amerika ve Finalissima şampiyonlukları yaşayan Scaloni, futbolculuk kariyerinde ise sadece 7 kez milli formayı giyme şansı buldu.Kupadaki 32 teknik direktör içinde en yaşlısı ise Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal oldu.Dünyanın sayılı teknik direktörleri arasında yer alan 71 yaşındaki Van Gaal, kupadaki en deneyimli çalıştırıcı olacak.Hollanda'nın başına üçüncü kez geçen deneyimli teknik adam, 2014 Brezilya'da milli takımı üçüncülüğe taşımıştı.Van Gaal'in ardından 69 yaşındaki İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ve 68 yaşındaki Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos geliyor.Dünya Kupası'ndaki 32 teknik direktörü yaş ortalamaları Rusya 2018'e göre 5 yaş gençleşerek 51,9 oldu.60 yaş ve üzeri 6, 50-59 yaş arası 14, 40-49 yaş arası da 12 teknik direktör bulunuyor.Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin 21'i milli takımlarını yerli teknik adamlara, 11'i ise yabancı çalıştırıcılara emanet etti.Senegal, Hollanda, İngiltere, ABD, Galler, Arjantin, Polonya, Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus, İspanya, Almanya, Japonya, Hırvatistan, Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun, Portekiz ve Uruguay, yerli teknik direktör tercihinde bulunan ülkeler oldu.Katar, Ekvador, İran, Suudi Arabistan, Meksika, Kosta Rika, Belçika, Kanada, Fas, Gana ve Güney Kore ise tercihlerini yabancı teknik direktörlerden yana kullandı.İkisi de G Grubu'nda yer alan İsviçre ve Kamerun'un teknik direktörleri Murat Yakın ile Rigobert Song, futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi.Ağustos 2021'den bu yana İsviçre'yi çalıştıran 48 yaşındaki Murat Yakın, 1998-2000 yıllarında Fenerbahçe'de oynadı.Samuel Eto'o'nun federasyon başkanlığını yaptığı Kamerun'un başına Şubat 2022'de geçen 46 yaşındaki Song ise 4 sezon Galatasaray, 2 sezon da Trabzonspor'un başarısı için çaba harcadı.32 teknik adam içinde bu kupayı teknik direktör olarak kazanan tek isim var.Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2022'de de takımının başında yer alacak.Deschamps, kupayı kazanması halinde İtalyan teknik adam Vittorio Pozzo'nun rekoruna da ortak olacak.Deneyimli teknik adam, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 ülke milli takımı ve teknik direktörleri şöyle: