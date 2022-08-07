Dünya Kupası'nda Inter ve Bayern Münih damgası
1982'den bu yana oynanan Dünya Kupası finallerinde 1 Bayern Münihli ve 1 Interli oyuncunun yer alması istatistiği 2022 Dünya Kupası'nda da devam edecek.
Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor.
1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.
YİNE TEKRARLANACAK
Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam etmesi kesinleşti. Öyle ki; Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in, Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.
Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman Lucas Hernandez, Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyorlar. Ayrıca Bayern Münih'te Hırvatistan'dan Josip Stanisic de yer alıyor.
Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münihli ve bir Interli futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.
İşte 1982'den bu yana finallerde yer alan oyuncular;
1982
İtalya - Batı Almanya (3-1): P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge (Bayern) ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli (Inter).
1986
Arjantin - Batı Almanya(3-2): K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs (Bayern) ; K.-H. Rummenigge (Inter).
1990
Almanya - Arjantin (1-0): R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon (Bayern) ; A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann (Inter).
1994
Brezilya - İtalya (0-0, 3-2 aux t.a.b.): Jorginho (Bayern) ; N. Berti (Inter).
1998
Fransa - Brezilya (3-0): B. Lizarazu (Bayern) ; Y. Djorkaeff, Ronaldo (Inter).
2002
Brezilya - Almanya (2-0): O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker (Bayern) ; Ronaldo (Inter).
2006
İtalya - Fransa (1-1, 5-3 pen.): W. Sagnol (Bayern) ; M. Materazzi (Inter).
2010
İspanya - Hollanda (1-0): M. Van Bommel, A. Robben (Bayern) ; W. Sneijder (Inter).
2014
Almanya - Arjantin (1-0) : M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze (Bayern); H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio (Inter).
2018
Fransa - Hırvatistan (4-2): C. Tolisso (Bayern) ; I. Perisic, M. Brozovic (Inter).
2022
Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (Fransa), N. Mazraoui (Fas), J. Stanisic (Hırvatistan).
Inter : L. Martinez (Arjantin), M. Brozovic (Hırvatistan).
1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.
YİNE TEKRARLANACAK
Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam etmesi kesinleşti. Öyle ki; Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in, Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.
Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman Lucas Hernandez, Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyorlar. Ayrıca Bayern Münih'te Hırvatistan'dan Josip Stanisic de yer alıyor.
Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münihli ve bir Interli futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.
İşte 1982'den bu yana finallerde yer alan oyuncular;
1982
İtalya - Batı Almanya (3-1): P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge (Bayern) ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli (Inter).
1986
Arjantin - Batı Almanya(3-2): K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs (Bayern) ; K.-H. Rummenigge (Inter).
1990
Almanya - Arjantin (1-0): R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon (Bayern) ; A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann (Inter).
1994
Brezilya - İtalya (0-0, 3-2 aux t.a.b.): Jorginho (Bayern) ; N. Berti (Inter).
1998
Fransa - Brezilya (3-0): B. Lizarazu (Bayern) ; Y. Djorkaeff, Ronaldo (Inter).
2002
Brezilya - Almanya (2-0): O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker (Bayern) ; Ronaldo (Inter).
2006
İtalya - Fransa (1-1, 5-3 pen.): W. Sagnol (Bayern) ; M. Materazzi (Inter).
2010
İspanya - Hollanda (1-0): M. Van Bommel, A. Robben (Bayern) ; W. Sneijder (Inter).
2014
Almanya - Arjantin (1-0) : M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze (Bayern); H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio (Inter).
2018
Fransa - Hırvatistan (4-2): C. Tolisso (Bayern) ; I. Perisic, M. Brozovic (Inter).
2022
Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (Fransa), N. Mazraoui (Fas), J. Stanisic (Hırvatistan).
Inter : L. Martinez (Arjantin), M. Brozovic (Hırvatistan).
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|Av.
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|Senegal
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|Ekvador
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|Katar
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