Dünya Kupası'nda Inter ve Bayern Münih damgası

Dünya Kupası finalleri 1982 yılından bu yana ilginç bir istatistiğe sahne oluyor.



1982 yılından oynanan Dünya Kupası finalinden bu yana aralıksız her Dünya Kupası finalinde en az 1 Interli ve 1 Bayern Münihli futbolcu yer alıyor.



YİNE TEKRARLANACAK



Bu ilginç istatistiğin 2022 Dünya Kupası finalinde de devam etmesi kesinleşti. Öyle ki; Hırvatistan ve Arjantin arasında oynanacak finalde Inter'den Hırvatistan adına Marcelo Brozovic'in, Arjantin adına ise Lautaro Martinez'in bulunması finalde yine bir Interli oyuncunun yer almasını kesinleştiriyor.



Yarı finalin diğer ayağında oynanacak Fransa-Fas eşleşmesi ise bu istatistiğin Bayern Münih şartını yerine getirecek. Fransa adına Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Kingsley Coman Lucas Hernandez, Fas adına ise Noussair Mazraoui, Bayern Münih'te forma giyiyorlar. Ayrıca Bayern Münih'te Hırvatistan'dan Josip Stanisic de yer alıyor.



Bu eşleşmelerin ardından finalin adı ne olursa olsun finalde yeniden bir Bayern Münihli ve bir Interli futbolcunun yer olacak olması kesinleşti.



İşte 1982'den bu yana finallerde yer alan oyuncular;



1982



İtalya - Batı Almanya (3-1): P. Breitner, W. Dremmler, K.-H. Rummenigge (Bayern) ; I. Bordon, G. Bergomi, G. Marini, G. Oriali, A. Altobelli (Inter).



1986



Arjantin - Batı Almanya(3-2): K. Augenthaler, N. Eder, D. Hoeness, L. Matthaüs (Bayern) ; K.-H. Rummenigge (Inter).



1990



Almanya - Arjantin (1-0): R. Aumann, S. Reuter, J. Kohler, K. Augenthaler, H. Pflügler, O. Thon (Bayern) ; A. Brehme, L. Matthäus, J. Klinsmann (Inter).



1994



Brezilya - İtalya (0-0, 3-2 aux t.a.b.): Jorginho (Bayern) ; N. Berti (Inter).



1998



Fransa - Brezilya (3-0): B. Lizarazu (Bayern) ; Y. Djorkaeff, Ronaldo (Inter).



2002



Brezilya - Almanya (2-0): O. Kahn, T. Linke, J. Jeremies, C. Jancker (Bayern) ; Ronaldo (Inter).



2006



İtalya - Fransa (1-1, 5-3 pen.): W. Sagnol (Bayern) ; M. Materazzi (Inter).



2010



İspanya - Hollanda (1-0): M. Van Bommel, A. Robben (Bayern) ; W. Sneijder (Inter).



2014



Almanya - Arjantin (1-0) : M. Neuer, P. Lahm, J. Boateng, B. Schweinsteiger, T. Müller, T. Kroos, M. Götze (Bayern); H. Campagnaro, R. Alvarez, R. Palacio (Inter).



2018



Fransa - Hırvatistan (4-2): C. Tolisso (Bayern) ; I. Perisic, M. Brozovic (Inter).



2022



Bayern : D. Upamecano, B. Pavard, K. Coman, L. Hernandez (Fransa), N. Mazraoui (Fas), J. Stanisic (Hırvatistan).



Inter : L. Martinez (Arjantin), M. Brozovic (Hırvatistan).