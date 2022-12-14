Dünya Kupası'nda finalin adı kondu!

GİRDİ VE GOLÜ ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 Katar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Al Bayt Stadyumu'ndaki maçı Fransa, 2-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Fransa 5. dakikada Theo Hernandez ile 1-0 öne geçti. Hernandez, Dünya Kupası'nda Fas'a gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Bu karşılaşmadan önce turnuvada kalesinde bir gol gören Fas'ta, o golü Nayef Aguerd Kanada karşılaşmasında kendi kalesine atmıştı.Mücadele uzun süre Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ederken, 78. dakikada oyuna dahil olan Kolo Muani, bir dakika sonra Fransa lehine durumu 2-0'a taşıdı. Maçta başka gol olmadı ve Fransa sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmada iki takımın da birer topu direkten döndü.Fas'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Romain Saiss, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.Bu sonucun ardından Fransa, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018 Dünya Kupası'nı müzesine götüren Didier Deschamps'ın ekibi üst üste ikinci kez final oynayacak. Fransa finalde Arjantin ile 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas ise, 3.'lük için karşı karşıya gelecek. Fas ile Hırvatistan arasındaki 3.'lük maçı 17 Aralık Cumartesi günü TSİ 18.00'de oynanacak.Maçın hemen başında Fransa öne geçti. 5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Griezmann'ın pasında Mbappe, ceza sahası içinden şutunu çıkardı ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sol çaprazda topu önünde bulan Theo Hernandez, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.10. dakikada Ounahi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lloris soluna uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.17. dakikada Konate'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Giroud'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top direğe çarparak auta çıktı.36. dakikada Fransa önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Tchouameni'nin ara pasında Mbappe'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı El Yamiq kale alanında uzaklaştırdı. Tchouameni, önünde bulduğu topu bu kez ceza sahasındaki Giroud'ya aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.44. dakikada Fas beraberlik golüne yaklaştı. Sağdan Ziyech'in kullandığı kornerde Giroud'dan seken topa El Yamiq'in ceza sahası içinde yaptığı röveşatada kaleci Lloris'in parmaklarının ucuyla dokunduğu meşin yuvarlak direkten döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarının başından itibaren Fransa kalesini ablukaya alan Fas, ceza alanına tehlikeli geldi ancak rakip savunmayı bir türlü aşamadı.Turnuva boyunca ilk kez bu kadar baskı altında kalan Fransa, 70. dakikada Dembele ile sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.72. dakikada Griezmann'ın serbest vuruştan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Thuram'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.76. dakikada seri çalımlarla Fransa ceza alanına giren Hamdallah, müsait pozisyonda vurmakta gecikince, Kounde araya girerek topu uzaklaştırdı.79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Mbappe'nin dört Faslı oyuncunun arasından arka direğe çıkardığı topu oyuna yeni giren Kolo Muani tamamladı ve Fransa 2-0 öne geçti.Kalan bölümde oyunu kontrol eden Fransa, sahadan 2-0 galip ayrılarak tarihinde 4. kez final biletini aldı.Turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika takımı olmayı başaran Fas Milli Takımı, müsabaka sonu tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Fransız futbolcular da Faslı oyuncular ve teknik direktör Walid Regragui'nin yanına giderek rakiplerini teselli etti.Mücadeleyi 68 bin 294 futbolsever tribünden takip etti.Al BaytCesar Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morin Mendez, Miguel Angel Hernandez Paredes (Meksika)Lloris, Kounde, Varane, Konate, Theo Hernandez, Tchouameni, Fofana, Dembele (Dk. 78 Kolo Muani), Griezmann, Mbappe, Giroud (Dk. 65 Thuram)Bounou, Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss (Dk. 21 Amallah) (Dk. 78 Ezzalzouli), Mazraoui (Dk. 46 Attiat-Allah), Ziyech, Ounahi, Amrabat, Boufal (Dk. 66 Aboukhlal), En Nesyri (Dk. 66 Hamdallah)Dk. 5 Theo Hernandez, Dk. 79 Kolo Muani (Fransa)Dk. 27 Boufal (Fas)