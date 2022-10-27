X

Dünya Kupası'nda bir ilk!

FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Kosta Rika - Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem olacak.

Dünya Kupası'nda bir ilk!
FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika - Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, Dünya Kupası'nda düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Öte yandan Frappart'ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda bir ilk!
Son 16
Son 16'nın ilk eşleşmeleri belli oldu
ABD İran
ABD İran'ı mağlup ederek son 16'da
İngiltere ve ABD turu geçti!
İngiltere ve ABD turu geçti!
İngiltere, ikinci yarıda açıldı
İngiltere, ikinci yarıda açıldı