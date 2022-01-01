Dünya Kupası'na Jorge Jesus damgası: 17 oyuncu

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala turnuvada yer alacak ülkelerin kadrolarında geçmiş dönemde Jorge Jesus'la çalışan futbolcu sayısının çokluğu dikkat çekti.



PORTEKİZ'DE 9 FUTBOLCU



Başta Jorge Jesus'un kendi ülkesi Portekiz olmak üzere Arjantin, Brezilya ve Uruguay gibi turnuvada öne çıkan güçlü milli takımlarda birçok yıldız isim bulunuyor. Özellikle Portekiz'de Jesus'un hem Benfica hem de Sporting dönemlerinden oyuncuları yer alıyor. Portekiz Milli Takımı'nın kadrosundan Bruno Fernandes, Ruben Dias, Ruben Neves, Cancelo, William Carvalho, Joao Mario, Gonçalo Ramos, Antonio Silva ve Bernardo Silva daha önce Jorge Jesus'la çalışmış, başarı yakalamıştı.



GÜNEY AMERİKA'DAN 8 İSİM



Brezilya Milli Takımı'ndan Pedro ve Everton Riberio, Flamengo döneminde Jesus'un öğrencileriydi. Arjantin Milli Takımı'nda da Di Maria, Otamendi ve Enzo Fernandez, 69 yaşındaki teknik adamın Benfica'da çalıştığı oyunculardı.



Uruguay Milli Takımı'nda ise Benfica'da parlattığı Darwin Nunez, Sporting'de çalıştığı Sebastian Coates ve Flamengo'da başarı kazandığı Arrascaeta isimleri göze çarpıyor.



Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü, kariyeri boyunca görev aldığı kulüplerde çalıştırdığı, transfer ettiği ve birlikte kupalar kazandığı oyuncularını Katar'daki dev turnuvada yakından takip edecek.



