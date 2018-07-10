Dünya Kupası ev sahiplerine yaramıyor

Kazanan 6 ev sahibi

Son 5 turnuvada ev sahipleri kazanamadı

Brezilya ve İsveç evlerindeki finali kaybetti

Ev sahipleri ve şampiyonlar

Tarih



Ev sahibi



Şampiyon



Finalist



Sonuç



1930



Uruguay



Uruguay



Arjantin



4-2



1934



İtalya



İtalya



Çekoslovakya



2-1 (uzatma)



1938



Fransa



İtalya



Macaristan



4-2



1950



Brezilya



Uruguay



Brezilya



2-1



1954



İsviçre



Batı Almanya



Macaristan



3-2



1958



İsveç



Brezilya



İsveç



5-2



1962



Şili



Brezilya



Çekoslovakya



3-1



1966



İngiltere



İngiltere



Batı Almanya



4-2 (uzatma)



1970



Meksika



Brezilya



İtalya



4-1



1974



Batı Almanya



Batı Almanya



Hollanda



2-1



1978



Arjantin



Arjantin



Hollanda



3-1 (uzatma)



1982



İspanya



İtalya



Batı Almanya



3-1



1986



Meksika



Arjantin



Batı Almanya



3-2



1990



İtalya



Batı Almanya



Arjantin



1-0



1994



ABD



Brezilya



İtalya



0-0 (3-2 penaltı)



1998



Fransa



Fransa



Brezilya



3-0



2002



G.Kore-Japonya



Brezilya



Almanya



2-0



2006



Almanya



İtalya



Fransa



1-1 (5-3 penaltı)



2010



G.Afrika



İspanya



Hollanda



1-0 (uzatma)



2014 Brezilya Almanya Arjantin 1-0 (uzatma) 2018 Rusya Fransa Hırvatistan 4-2

Ev sahiplerinin performansı

FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 21 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyon oldu.Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası, bugüne kadar 21 kez düzenlendi. Bu 21 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez mutlu sona ulaştı.İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 5 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.Dünya Kupası'nın başlamasıyla ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.Son 5 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.Fransa 1998'in ardından, 2002'de Güney Kore ve Japonya'daki kupayı Brezilya, 2006 Almanya'dakini İtalya, 2010 Güney Afrika'dakini İspanya, 2014 Brezilya'dakini Almanya ve 2018 Rusya'dakini Fransa kazandı.Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek, ikinci oldu.Dünya Kupası'nda ev sahipleri, şampiyonlar, finalistler ve sonuçlar şöyle:İtalya 1990'da, Almanya ise 2006'da ev sahibi oldukları Dünya kupalarında üçüncü sırayı elde etti.Türkiye, 2002'deki Dünya Kupası'nda önce ev sahibi Japonya'yı son 16 turunda, daha sonra da diğer ev sahibi Güney Kore'yi üçüncülük maçında yenmeyi başardı.Güney Afrika, ev sahibi olup, ilk tur gruplarını geçemeyen tek ülke oldu.Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.Yarı finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek, dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.Portekiz'i 3-1 yenerek, dünya üçüncüsü oldu.Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak, elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup, grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.Çeyrek finalde seri penaltılar sonucunda Hırvatistan'a mağlup oldu.