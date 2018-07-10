Dünya Kupası 2. kez Fransa'nın!

FİNALDE VAR İLE PENALTI!

KYLIAN MBAPPE TARİHE GEÇTİ

FRANSA HIRVATİSTAN'A KARŞI KAYIPSIZ

MAÇTAN DAKİKALAR

finalindeilekarşı karşıya geldi. Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanan ve büyük bir şölene sahne olan finalde kazanan 4-2'lik skorla Fransa oldu ve Horozlar, tarihte 2. kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.Fransa'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada kendi kalesine Mario Mandzukic, 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe ile geldi. Hırvatistan'ın sayılarını ise 28. dakikada Perisic ile 69. dakikada Mandzukic kaydetti. Didier Deschamps, 1998'de oyuncu olarak kazandığı kupadan sonra, Fransa'nın başında teknik direktör olarak da kupaya ulaştı.Karşılaşmanın 35. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından maçın hakemi Arjantinli Pitana, video yardımcı hakem sistemine başvururarak penaltı kararını verdi ve bir Dünya Kupası finalinde ilk kez VAR sistemi ile penaltı verilmiş oldu.35. dakikada Ivan Perisic'in ceza sahası içinde elle müdahalesinde önce oyun devam etti, ardımdam hakem Nestor Pitana VAR işareti yaparak kontrollerini gerçekleştirdi ve verdiği penaltıyı Griezmann ağlara gönderdi.Kupanın yıldızlarından 19 yaşındaki Kylian Mbappe, Pele'nin (1958) ardından Dünya Kupası finalinde gol atan en genç isim oldu. Öte yandan Fransa'nın her maçta forveti olarak görev alan Olivier Giroud, Dünya Kupası'nı kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı.Fransa, Hırvatistan karşısındaki 4. maçında, 4. galibiyetini elde etti. İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı. Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı. Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı.18'inci dakikada Griezmann'ın ceza sahasının sağ tarafından kullandığı sebest vuruşta savunmasına yardıma gelen Mandzukic'in ters kafa vuruşu sonucunda top ağlara gitti ve Fransa öne geçti: 1-0.23'üncü dakikada Mandzukic'in geliştirdiği atakta ceza sahasının sağ kanadından içeriye yaptığı ortada Rakitic'in gelişine vuruşu doğrudan dışarı gitti.27'nci dakikada Modric'in kullandığı köşe vuruşunda Vrsaljko topu altıpas çizgisine indirdi. Vida'ın önünde kalan topa dokunuşu sonrası Perisic'in sağ köşeye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.33'üncü dakikada Fransa'nın Griezmann'la kullandığı kornerde Perisic'in müdahalesi sonucu hakem Pitana, VAR'a başvurdu. Pozisyonu inceleyen Pitana, Perisic'in elle müdahele ettiğine karar vererek penaltı noktasını gösterdi.38'inci dakikada topun başına geçen Griezmann'ın penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.İlk yarı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.46'ncı dakikada atağa çıkan Fransa'da ceza sahası içinde topla buluşan Giroud topu yakınındaki Griezmann'a gönderdi. Griezmann'ın sert vuruşu Subasic'in kucağında kaldı.47'nci dakikada Rakitic'in ara pasında topla buluşan Rebic'in içeriye doğru deparı sonrasında yaptığı vuruşu Lloris parmaklarının ucuyla kornere çeldi.52'nci dakikada topla buluşan Mbappe, ceza sahasına doğru yaptığı koşuda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç yıldızın vuruşunu Subasic kurtardı.59'uncu dakikada ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Mbappe topla içeriye doğru kat etti. Penaltı noktasına doğru gönderdiği topu alan Griezmann vuruş açısı bulamayarak pasını Pogba'ya verdi. Pogba'nın ilk vuruşu savunmadan dönerken, seken topa yeniden yaptığı vuruş filelerle buluştu: 3-1.65'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Hernandez pasını yerden ceza yayı gerisindeki Mbappe'ye gönderdi. Mbappe'nin yerden vuruşu ağlara gitti: 4-1.69'uncu dakikada Umtiti'nin geri pası ile topu alan kaleci Lloris rakibi Mandzukic'i çalımlamak isterken topu kaptırdı. Topa dokunan Mandzukic, farkı 2'ye indirdi: 4-2.LuzhnikiNestor Pitana, Hernan Maidana, Juan Pablo Belatti (Arjantin)Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante (Dk. 55 Nzonzi), Mbappe, Griezmann, Matuidi (Dk. 73 Tolisso), Giroud (Dk. 81 Fekir)Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Dk. 82 Pjaca), Rakitic, Brozovic, Rebic (Dk. 71 Kramaric), Modric, Perisic, MandzukicDk. 18 Mandzukic (Kendi kalesine), Dk. 38 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 59 Pogba, Dk. 65 Mbappe (Fransa), Dk. 28 Perisic, Dk. 69 Mandzukic (Hırvatistan)Dk. 27 Kante, Dk. 41 Hernandez (Fransa), Dk. 90+2 Vrsaljko (Hırvatistan)