Dumfries: 'Sorumluluğu alıyorum'

Hollandalı Denzel Dumfries, İngiltere'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Dumfries, maçın ardından yaptığı açıklamada Harry Kane ile yaşanan penaltı pozisyonu için tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyledi.



Hollandalı savunma oyuncusu, "Penaltının tüm sorumluluğunu alıyorum. Sadece vuruşu engellemek istedim, bilerek yapmadım" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



İngiltere, Dumfries'in Harry Kane'e müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazanmış ve Kane penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirmişti.



