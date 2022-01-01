Dumfries: "Sorumluluğu alıyorum"

Hollanda'nın savunma oyuncusu Denzel Dumfries, İngiltere maçı sonrası konuştu.

Dumfries: 'Sorumluluğu alıyorum'
Hollandalı Denzel Dumfries, İngiltere'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Dumfries, maçın ardından yaptığı açıklamada Harry Kane ile yaşanan penaltı pozisyonu için tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyledi.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Penaltının tüm sorumluluğunu alıyorum. Sadece vuruşu engellemek istedim, bilerek yapmadım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Dumfries'in Harry Kane'e müdahalesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kazanmış ve Kane penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirmişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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