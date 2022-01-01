Drogba: "Afrikalı oyuncular birlikte oynayamıyor"

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda neden zorluk yaşadığına dair bir değerlendirmede bulundu.

Drogba: 'Afrikalı oyuncular birlikte oynayamıyor'
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Afrika takımlarının Dünya Kupası'nda başarılı olamama sebeplerine bir yorum getirdi.

Bireysel olarak Afrikalı oyuncuların gayet iyi olduklarını söyleyen Fildişi Sahilli eski yıldız, "Senegal'in Hollanda'ya 2-0 yenildiği maça bakın. Sadio Mane olsaydı bundan daha iyi oynayabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum. Afrika takımları bireysel olarak iyi oyunculara sahip, özellikle Avrupa'da oynayan oyuncular çok iyi durumda ancak hepsi bireysel olarak iyi." dedi.

Başarının ancak takım olarak geleceğini söyleyen Drogba, "Afrikalı oyuncular her ne kadar iyi olursa olsun, bir araya geldiklerinde teknik direktörlerin doğru sistemi bulması zorlaşıyor. Bu seviyelerde başarı için doğru oyuncuları doğru yerde kullanmalı ve maçın gerektirdiği yoğunluğu elden bırakmamalısınız." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
Son Dakika Haberleri
İran, Galler
İran, Galler'in son saniyede yıktı
Drogba:
Drogba: "Afrikalı oyuncular birlikte oynayamıyor"
Eray Cömert:
Eray Cömert: "Bir Türk olarak Dünya Kupası'ndayım"
Arda Turan
Arda Turan'dan Dünya Kupası yorumları
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda günün menüsü