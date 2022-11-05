Dries Mertens'e hakaret ettiler

Galatasaray'ın yıldız forveti ile ilgili Fransız dergisinde şok edici ifadelere yer verildi. Tecrübeli oyuncu ile ilgili hakarette bulunan dergiye futbolseverler büyük tepki gösterdi.



Dünya Kupası F Grubu'ndaki son maçında Hırvatistan ile golsüz berabere kalarak turnuva dışında kalan Belçika'da Galatasaraylı golcü oyuncu Dires Mertens'e yapılan eleştiriler hakaret boyutuna ulaştı.



Hırvatistan maçında 45 dakika oyunda kalan ve Dünya Kupası'nı gol atamadan tamamlayan Mertens ile ilgili So Foot Dergisi, "Kayıp küçük bir Belçikalı daha, fakat bu sefer Marc Dutroux (çocuk tacizcisi, seri katil)'nun bir suçu yok" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın yıldız golcüsünün, küçük bir çocuğa benzetilmesi ve azılı bir suçlu ile adının yan yana yazılması Belçikalı taraftarlardan çok büyük tepki çekti. 35 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası boyunca 77 dakika sahada kalırken gol veya asist üretemedi.



Mertens'li Belçika, Dünya Kupası F Grubu'nda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puanda kaldı. Fas gruptan lider çıkarken, Hırvatistan ise ikinci sırada yer alarak son 16 turuna yükseldi.



Dries Mertens'in Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 12 maçta 2 golü bulunuyor. Utrecht, PSV Eindhoven ve Napoli gibi takımlarda da forma giyen yıldız futbolcu, Galatasaray'a sezon başında bedelsiz olarak transfer edilmişti.







