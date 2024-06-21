Dragan Stojkovic: 'Maçtan hiç vazgeçmedik'

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Slovenya ile 1-1 berabere kalan Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Maçtan hiç vazgeçmediklerini söyleyen Stojkovic, "Maçtan hiç vazgeçmedik, maçın sonuna kadar kendimize inandık. Çok fazla pozisyon yarattık ama 90 dakika boyunca gol atamadık. Ama hiç durmadık, Slovenya'ya kaybetmeyi kabul etmedik ve bunun karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.



Beraberlik golünü atan Luka Jovic'i öven Stojkovic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Luka Jovic inanılmaz bir oyuncu. Onun performansından mutluyum. Biraz boşluk bulabildiği zaman çok tehlikeli olabiliyor. Gol attığı için oldukça memnunum, hem takım için hem de kendi öz güveni için."



