Dragan Stojkovic: ''Bu takımla gurur duymalılar''

Sırbistan teknik direktörü Dragan Stojkovic, Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dragan Stojkovic: ''Bu takımla gurur duymalılar''
EURO 2024'e veda eden Sırbistan'da teknik direktör Dragan Stojkovic, 0-0 eşitlikle biten Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dragan Stojkovic hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, "O adımı atamadığımız için hayal kırıklığına uğradık. Oyun denkti, bir şans ve gol arıyorduk ama maalesef başaramadık.'' dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Sırp hoca, ''Çocuklarımla gurur duyuyorum. Sırbistan çok dengeli bir grupta kendini olumlu bir şekilde gösterdi. Sırbistan taraftarları bu takımla gurur duymalı. Son saniyeye kadar mücadele ettik ve taraftarlarımıza bizi üç maçta da mükemmel bir şekilde destekledikleri için minnettarım." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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