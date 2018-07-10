Domagoj Vida: "Yeterince deliyim"

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvat basınına penaltı pozisyonundaki ruh halini anlattı: Rakitic ve Ladic penaltı konusunda bana tavsiyelerde bulundu. Ancak ben kendi kendime, 'Gözlerini kapat, olumlu düşün, aileni düşün' dedim.

Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida, Hırvat basınına penaltı pozisyonundaki ruh halini anlattı:

"Rakitic ve Ladic penaltı konusunda bana tavsiyelerde bulundu. Ancak ben kendi kendime, 'Gözlerini kapat, olumlu düşün, aileni düşün' dedim. Topu nereye vuracağımı seçtim ve kararımdan vazgeçmedim. Topu beyaz noktaya koyduğumda nereye vuracağımı çok iyi biliyordum. Kararsızlık en büyük tehlikedir. Dürüst olmak gerekirse Ruslar'a karşı böyle bir penaltı atma konusu gelince, buna düşünmeden talip oldum. Bunu yapmak için yeterince deliyim.

RAKİP İÇİN ŞANSTI

İyi bir oyun oynadık ama şans eseri maç penaltılara kaldı. Biz burada durmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Savunma ve hücum konusunda ne kadar iyi olduğumuzu bu turnuvada gösterdik. Rakip kim olursa olsun, korkusuzca mücadele edeceğiz.



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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
21:00
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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