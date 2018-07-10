Domagoj Vida: "Rus halkından özür dilerim"

Rusya ile oynadıkları maçın ardından kullandığı kelimeler nedeniyle İngiltere karşısında Rus taraftarların ıslıkladığı Domagoj Vida, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"BİR HATA YAPTIM"



Paylaşımından pişman olduğunu vurgulayan Vida, "Bir hata yaptım. Rus halkından özür dilemek istiyorum. Hayat böyledir. Hatalardan ders almalıyız" ifadelerini kullandı.



VIDA NE YAPMIŞTI?



Dinamo Kiev'in eski oyuncusu Domagoj Vida, Rusya'yı eledikleri maçın ardından, "Yaşasın Ukrayna" diyerek bunu sosyal medyadan paylaştı. Dinamo Kiev'de gözlemcilik yapan Vukojevic ise aynı videoda, "Bu galibiyet, Dinamo ve Ukrayna için." demişti.



Vida, FIFA'nın soruşturma kararı sonrası, "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı." ifadelerini kullanmıştı.



