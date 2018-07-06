Domagoj Vida hayalini açıkladı!

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, Dünya Kupası'nda Rusya ile çeyrek finalde karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın zorlu mücadelesi öncesinde hayalini açıkladı.

Hırvatistan savunmasının önemli ismi Domagoj Vida, Rusya ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde milli takımının Danimarka karşısında aldığı galibiyet hakkında konuştu.

Danimarka maçında kurtardığı penaltılarla turu getiren kaleci Danijel Subasic ile ilgili açıklama yapn DOmagoj Vida, "Muhteşem şeyler başardığını biliyor, biz de ona bunun için defalarca teşekkür ettik. Subasic, hem çok yetenekli bir kaleci hem de çok iyi bir insan. Her zaman pozitif bir enerjisi vardır. Benim her zaman oynadığım kalecilerle iyi bir ilişkim vardır ama onunla olan ilişkimizi farklı bir yere koyarım. Biz de olabildiğince onun işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin turnuvadaki hedefleri hakkında da konuşan savunma oyuncusu, "Olabildiğince ilerlemek istiyoruz. Şu ana kadar başarılı bir turnuva geçirdik ama daha önümüzde uzun bir yol var. Danimarka galibiyeti bizim için önemliydi. Belki oynadığımız en iyi maç değildi ama önemli olan kazanmaktı. Her zaman üzerimizde bir baskı var ama penaltılarda bu baskıyı daha çok hissettik." dedi.

Şampiyonluğu hayal ettiğini söyleyen Domagoj Vida "Hedefimizi final maçı olarak görüyorum, altın madalyayı alıp ülkeme dönmek istiyorum. Eğer inanmazsak, başaramayız. Takımımızın kalitesinin farkındayız ve elimizden geleni verip engelleri aşabileceğimizi düşünüyorum. Bu oyuncular ve bu destek ile Dünya Kupası'nda emin adımlarla ilerliyoruz. Taraftarlarımızı sevindirebildiğimiz için mutluyum, bu bize ekstra enerji veriyor." ifadelerinde bulundu.

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Sonuçlar
Çeyrek finaller
Uruguay
17:00
06.07.2018
 Fransa
Çeyrek finaller
Brezilya
21:00
06.07.2018
 Belçika
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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