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Didier Deschamps: "Canımız çok yanıyor"

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Arjantin'e kaybettikleri Dünya Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Didier Deschamps: 'Canımız çok yanıyor'
Penaltı atışları sonucu Dünya Kupası finalini Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda teknik direktör Didier Deschamps maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın büyük bir bölümünde hiçbir şey yapamadıklarını söyleyen Deschamps, "İlk 60 dakika boyunca hiçbir şeyi doğru yapamadık. Kalite ve cesaretle her şeyi dengeledik. Elimizden geldiğince çabaladık. Penaltılara kadar maçı taşıdık. Çok büyük zorlukları aştık. Son 4 gündür birçok sıkıntı yaşadık. Hastalıklar bizi çok etkiledi. Kaybetmeyi kabullenmek çok zor. Hayal kırıklığımız çok büyük. Daha önce başarmıştık ama tekrarlamak hiç kolay değildi. Sonunda kupayı kazanamadık. Canımız çok yanıyor." ifadelerini kullandı.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya şampiyonu olmuştu.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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