Dev maçta kazanan Fransa!

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final ayağında erken final olarak nitelenen maçta İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransa, Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.Fransa karşılaşmanın 17. dakikasında Aurelien Tchouameni'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İngiltere karşılaşmanın 52. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, 54. dakikada durumu eşitledi. Kane, bu golüyle Milli Takım'da 53 gole ulaştı ve Milli Takım'da 53 golle en golcü futbolcu olan Wayne Rooney'in rekorunu egale etti.Fransa, karşılaşmanın 78. dakikasında Olivier Giroud ile bir kez daha öne geçti.İngiltere, 82. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. 84. dakikada topun başına geçen Harry Kane, bu kez topu üstten dışarıya attı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fransa, İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup etti.Fransa'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hugo Lloris, milli takım forması altında 143. kez sahaya çıktı ve Fransa Milli Takımı'nda en çok oynayan isim olarak tarihe geçti.Yarı finale yükselen Fransa, bu turda turnuvanın sürpriz ekibi Fas ile karşılaşacak.İngiltere ile Fransa arasındaki çeyrek final maçında, dün Arjantin-Hollanda mücadelesini takip ederken hayatını kaybeden ABD gazeteci Grant Wahl da unutulmadı.Wahl'ın maçı izlemesi için kendisine verilen basın tribünündeki masasına fotoğraf ve çiçek konulurken, FIFA da sosyal medya hesabından, "Bu gece Grant Wahl'ı Al Bayt Stadyumu'nda kendisine ayrılan yerde saygıyla anıyoruz. O burada olmalıydı. Düşüncelerimiz bu en zor zamanda eşi Celine, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte." paylaşımı yapıldı.2022 Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kalan Fransa, turnuvada İngiltere'yi ilk kez mağlup etti.Kupada iki takım arasında 1966 ve 1982'de oynanan grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.Karşılaşmayı 68 bin 895 sporsever tribünden takip etti.Son yarı finalistin belli olacağı mücadelenin ilk 15 dakikasında İngiltere kalesini kanatlardan gelerek yoklayan Fransa, aradığı golü ceza yayı önünden buldu. Ceza alanı sağ çaprazındaki Griezmann'ın pasında topla buluşan Tchouameni'nin yerden şutunda, top kaleci Pickford'un yanından ağlarla buluştu ve Fransa 17. dakikada 1-0 öne geçti.22. dakikada İngiltere beraberliğe çok yaklaştı. Sağ taraftan ceza alanına giren Kane'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, Tottenham'dan takım arkadaşı kaleci Lloris gole izin vermedi.29. dakikada Kane, bu kez uzaktan şutla gol aradı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda, kaleçi Lloris, son anda topu kornere çeldi.Açık vermeyen Fransız savunması karşısında beraberlik çabaları sonuçsuz kalan İngiltere, soyunma odasına 1-0 geride gitti.İngiltere, ikinci yarıya baskılı başladı. Bellingham'ın 47. dakikada ceza alanı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Lloris son anda kornere çeldi.52. dakikada Bukayo Saka, topla ceza alanına girerken Tchouameni'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Wilton Sampaio penaltı noktasını gösterdi. İki dakika sonra atışı kullanan Kane, kaleci Lloris ve topu ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.70. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Henderson'ın ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Maguire'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.78. dakikada sol kanattan Griezmann'ın ortaladığı topa ceza alanında Maguire'e rağmen kafayla vuran Giroud, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.81. dakikada ceza alanına giren Mount, Theo Hernandez'in müdahalesiyle yerde kalınca ,VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Sampaio, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.84. dakikada takım arkadaşı Lloris'in karşısına bir kez daha geçen Kane, topu üstten auta göndererek takımı adına beraberlik fırsatından yararlanamadı.Kalan dakikalarda İngiltere'nin baskısı gol getirmedi ve Fransa sahadan 2-1 galip ayrılarak son 4 takım arasına kaldı.Al BaytWilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)Pickford, Walker, Stones (Dk. 90+8 Grealish), Maguire, Shaw, Henderson (Dk. 79 Mount), Rice, Bellingham, Saka (Dk. 79 Sterling), Kane, Foden (Dk. 85 Rashford)Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Griezmann, Tchouameni, Rabiot, Dembele (Dk. 79 Coman), Giroud, MbappeDk. 17 Tchouameni, Dk. 78 Giroud (Fransa), Dk. 54 Kane (penaltıdan) (İngiltere)Dk. 43 Griezmann, Dk. 46 Dembele, Dk. 82 Theo Hernandez (Fransa), Dk. 89 Maguire (İngiltere)