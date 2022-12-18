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Dev finalde tartışmalı penaltı kararı

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, 23. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Dev finalde tartışmalı penaltı kararı
2022 Dünya Kupası finalinin ilk golü Arjantin'den geldi.

22. dakikada sol kanattan çizgiye inen Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılıp ceza alanına girdi. Di Maria'nın ceza alanında yine Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalmasının ardından hakem Simon Marciniak penaltı noktasını gösterdi. Fransız oyuncuların yoğun itirazına rağmen hakem Marciniak kararını değiştirmedi.



Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Hugo Lloris'i ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve Katar'daki altıncı, Dünya Kupası tarihindeki 12. golünü kaydetti.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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