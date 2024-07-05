Denzel Dumfries: 'Ekstra motivasyona gerek yok'

Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.



Zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Denzel Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" dedi.



"TARAFTARIMIZIN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"



Hollandalı taraftarlardan bahseden Dumfries, "Bazen coşkuyu siz de paylaşabiliyorsunuz ama kontrollü gitmeniz gerekiyor. Konsantre çıkacağım çünkü o coşku sizi etkilemesin. Yaşla da birlikte bu durumları daha iyi okuyabiliyorsunuz. Turnuva esnasında taraftarımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bizi gerçekten güçlendirdi. Yarın bizim taraftarımızın da aynı şeyi vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın desteği tabii bizi güçlendirir" şeklinde konuştu.



