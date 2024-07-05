Denzel Dumfries: "Ekstra motivasyona gerek yok"

Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Denzel Dumfries: 'Ekstra motivasyona gerek yok'
Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries, Türkiye ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

Zor bir maç olacağını bildiklerini dile getiren Denzel Dumfries, "Bu maç için ekstra motivasyona gerek yok. Çeyrek finalden bahsediyoruz, burada bulunmak çok güzel bir şey. Diğer oyuncuların da yok. Zor bir maç olacağını biliyoruz. Odaklanmalı ve topa sahip olmalıyız. Büyük enerjiyle sahaya çıkmalıyız. Rakibimiz de böyle yapacaktır, beklentimiz bu yönde" dedi.

"TARAFTARIMIZIN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hollandalı taraftarlardan bahseden Dumfries, "Bazen coşkuyu siz de paylaşabiliyorsunuz ama kontrollü gitmeniz gerekiyor. Konsantre çıkacağım çünkü o coşku sizi etkilemesin. Yaşla da birlikte bu durumları daha iyi okuyabiliyorsunuz. Turnuva esnasında taraftarımızın ne kadar iyi olduğunu gördük. Bizi gerçekten güçlendirdi. Yarın bizim taraftarımızın da aynı şeyi vermesini bekliyoruz. Taraftarımızın desteği tabii bizi güçlendirir" şeklinde konuştu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Dev maçın galibi Fransa!
Dev maçın galibi Fransa!
EURO 2024
EURO 2024'te günün ilk maçı: İngiltere-İsviçre
A Milli Futbol Takımı, yarı final için Hollanda karşısında
A Milli Futbol Takımı, yarı final için Hollanda karşısında
Luis de la Fuente:
Luis de la Fuente: "Oyuncularım doymak bilmiyor"
Gareth Southgate
Gareth Southgate'ten ilginç Bellingham açıklaması!
Sporx Anasayfasına Dön