De Bruyne: 'Ödül almayı haketmedim'

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, Kanada maçının en iyi oyuncusu seçilmesine anlam veremediğini söyledi.



Kanada'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından 'Maçın En İyi Oyuncusu' seçilen De Bruyne açıklama yaptı. Yıldız oyuncu ödül almayı haketmediğini düşündüğünü belirterek, "Bu maçta harika bir oyun oynadığımı düşünmüyorum. Neden ödülü aldığımı da anlamadım. Kanada'ya da saygı duymamız gerekiyor" diye konuştu.



Dünya Kupası'na galibiyetle başlamalarıyla ilgili ise De Bruyne, "İyi bir maç olmadı. Boşluklar vererek oynadık, yeterince iyi değildik ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ben kendimi baskı altında hissetmiyorum ama işleri biraz kendimiz zorlaştırdık. Ben dahil kendimizi geliştirmeliyiz" sözlerini kullandı.



