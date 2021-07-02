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De Bruyne: "Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor"

Belçika'nın yıldızlarından Kevin De Bruyne, İtalya'ya elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

De Bruyne: 'Artık vücudumu dinlendirmem gerekiyor'
Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, İtalya'ya elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Yıldız oyuncu turnuva boyunca sakatlıklarını peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sakatlıklar nedeniyle zor bir turnuva geçirdik. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama 2. gol bir türlü gelmedi. Birinci sınıf bir takıma karşı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

İtalya karşısında bağlarında yırtık olarak oynadığını belirten De Bruyne, sağlık ekibine 4 günlük yoğun mesaisi nedeniyle teşekkür etti.

Turnuvanın ardından vücudunu dinlendirmek istediğini söyleyen De Bruyne, "Ben elimden geleni yaptım. İki aydır sakatlıklar yüzünden çok fazla sorun yaşadım ama takım için her şeyimi vermeye çalıştım. Bir dahaki severe kazanmak istiyorum ama daha önce vücudumu toparlamak istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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