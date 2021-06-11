Danny Ward: 'Türkiye'yi izledik'

Galler Milli Takımı'nın kalecisi Danny Ward, İsviçre ile EURO 2020 A Grubu'nda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Puanla başladıkları için mutlu olduğunu söyleyen kaleci, "Önümüzde birkaç zorlu maç var ve bu yüzden yenilgi ile başlamak istemiyorduk. 5 yıl önce ilk maçı kazanmıştık ancak bugün kaybetmemek önemliydi. Eğer topu biraz daha kontrol edebilseydik bu kadar koşmak zorunda kalmazdık" dedi.



Türkiye maçı için de görüşleri sorulan 27 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'nin İtalya ile oynadığı maçı izledik, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi her şeyi kusursuzlaştırma zamanı" ifadelerini kullandı.



A Milli Takımımız gruptaki kritik maçında 16 Haziran günü Galler ile kozlarını paylaşacak.



