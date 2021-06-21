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Danimarka son maçta tur atladı

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka, Rusya'yı 4-1 yenerek grubu ikinci tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Danimarka son maçta tur atladı
EURO 2020 B Grubu üçüncü maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada Danimarka seyirci desteğini de arkasına alarak başlarken aradıkları gol 38. dakikada Damsgaard'ın harika şutuyla geldi. İlk yarıyı Danimarka bu golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Danimarka, 59. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 70. dakikaya gelindiğinde Rusya penaltı kazandı. Vuruşta topun başına geçen Dzyuba topun başına geçti ve topu ağlara gönderdi. 80. dakikada Christensen'in muhteşem golüyle Danimarka'nın üçüncü golü geldi. 82. dakikada Maehle farkı üçe çıkararak maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından Danimarka grupta ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükselerek bir üst tura atlamayı başardı. Rusya ise 3 puanda kalarak averajla 4. oldu ve turnuvadan elendi.

Danimarka son 16 turunda Galler ile eşleşti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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