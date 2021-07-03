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Danimarka'nın rüyası sürüyor!

EURO 2020 çeyrek finalinde Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve şampiyon olduğu 1992'den sonra ilk kez yarı finale yükseldi.

Danimarka'nın rüyası sürüyor!
EURO 2020 çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Danimarka 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Danimarka'ya galibiyeti ve turu getiren goller, 5. dakikada Delaney ve 42. dakikada Dolberg'den geldi. Çekya'nın tek sayısını ise 49. dakikada Patrik Schick kaydederken, golcü oyuncu turnuvadaki 5. golünü ağlara yolladı.

Patrik Schick, Çekya'nın bir Avrupa Şampiyonası'nda en gol atan oyuncusu olan Milan Baros'u (2004) da yakaladı. 1992'de şampiyon olduktan sonra çeyrek finale çıktıkları son 2 turnuvada elenen Danimarka, böylece üst üste 3. kez hata yapmadı.

Öte yandan Danimarka, bu turnuvada 11. kez ağları sarstı ve 1986 Dünya Kupası'ndaki 10 gollük performanslarını aşarak kendi rekorlarını kırdılar.

Danimarka'nın yarı finaldeki rakibi, İngiltere - Ukrayna maçının galibi olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 5. dakikasında Danimarka, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan kullanılan korner atışında Jens Stryger'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thomas Delaney, kafa vuruşuyla topu kaleci Tomas Vaclik'in yanından ağlara gönderdi.

42. dakikada sol taraftan gelişen Danimarka atağında, Joakim Maehle'nin ceza alanına gönderdiği topu Kasper Dolberg tamamladı ve takımı adına 2-0 üstünlüğü sağladı.

Çekya ikinci yarının hemen başında farkı bire indirdi. 49'uncu dakikada sağ taraftan Vladimir Coufal'ın ceza alanına ortaladığı topu, Patrik Schick şık bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.

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