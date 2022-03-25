Danilo: 'Penaltının kaçmasına çok sevindik'

Portekiz'in başarılı savunmacılarından Danilo, Milli Takımımızla karşı karşıya geldikleri maç sonrasında konuştu.



Danilo, Pepe ve Ruben Dias gibi iki önemli stoperin yokluğunda maça çıkmalarıyla ilgili, "Bu iki ismin eksikliğinin önemini biliyorduk. Jose Fonte savunmada çok iyi oynadık. Oyuna iyi başladık ama ikinci yarıda biraz rahatlama oldu. Türkiye'den gol yedik ve oyuna dengeyi hemen kuramadık. Ayağımızı biraz gazdan çektikten sonra yani ilk yarıdaki gibi baskılı oynamayınca Türklere güven geldi." diye konuştu.



Milli Takımımızın kazandığı penaltı ile ilgili ise Danilo, "Hakem VAR'a gittiğinde zaten penaltı verilme ihtimali büyüktü. O penaltının kaçmasını hak ettik ve çok sevindik." açıklamasını yaptı.



Play - off finaline İtalya'yı eleyerek yükselen Kuzey Makedonya'nın bu başarısına şaşırmadığını belirten Danilo, "Makedonya'nın yaptığında şaşıracak bir durum yok. Harika bir eleme grubu oynadılar. Çok organize ve mücadeleci bir takımları var. Zaferleri bana sürpriz olmadı" dedi.



Danilo son olarak "Jose Fonte ile yanyana ilk defa oynamamıza rağmen iyiydik" derken sözlerini "Yavaşladığımız anlara rağmen genel olarak iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum." diyerek noktaladı.





İLGİLİ VİDEO