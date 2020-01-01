Daniel James: 'Herkes Galler'den korkuyor!'

Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden Galler'in Manchester United forması giyen genç yıldızı Daniel James, turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala açıklamalarda bulundu.



Turnuva öncesi 20 kez Galler forması giyen Daniel James, "Bu sezon Manchester United formasıyla harika performanslar gösterdiğimi düşünüyorum. Galler için biraz daha iyiydim diyebilirim. Birkaç asist daha fazla yaptım. Manchester United'daki oyunuma göre daha istikrarlı ve daha etkiliydim." ifadelerini kullandı.



"GALLER'DEN KORKUYORLAR"



Gareth Bale, Aaron Ramsey ve David Brooks ile birlikte kendisinin oluşturduğu Galler'in hücum gücüyle ilgili gelen soruya James, "Bu 4'lüden hangileri sahada olursa olsun, rakipler Galler'den korkacak. David ve Aaron son dönemlerde çok fazla sakatlandı ama oynadıkları zaman çok etkili oldular. Sadece 1 ya da 2 kez Aaron ile birlikte Galler için sadece 1-2 kez oynayabildim ama o maçta da Macaristan'a 2 gol atmıştı." ifadelerini kullandı.



"FUTBOLUMUZ, BAŞARIYA UYGUN"



Galler'in turnuvadaki şansını değerlendiren Daniel James, "Tüm kadromuz burada ve bu durum bence harika. EURO 2020 aslında 1 sene gecikti ve bu nedenle heyecan da biraz arttı. Geçen yaz olsaydı, tasm kadro olamayacaktık ama şimdi tam kadroyuz. Tempolu bir takımız ve herkes Galler'in yapacaklarından korkuyor. Bu tür turnuvalar sıcak havalarda oynandığı için arkaya yaslanıp kontratak yapan takımlar daha başarılı olur ve biz de böyle takımız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



