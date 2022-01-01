Dani Olmo: ''Berlin'de başlayıp Berlin'de bitti!''

EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya'da Dani Olmo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Dani Olmo, "Harika bir maç çıkardık! Mutluyuz, gururluyuz!'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Berlin'de başlayıp Berlin'de bitirdik! Avrupa Şampiyonası'nı yaşadığım yer olan Almanya'da kazanmak çok özeldi." ifadelerini kullandı.



