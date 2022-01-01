Dani Olmo: ''Berlin'de başlayıp Berlin'de bitti!''

İspanya Milli Takımı'nda Dani Olmo, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo: ''Berlin'de başlayıp Berlin'de bitti!''
EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya'da Dani Olmo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo, "Harika bir maç çıkardık! Mutluyuz, gururluyuz!'' dedi. 

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Berlin'de başlayıp Berlin'de bitirdik! Avrupa Şampiyonası'nı yaşadığım yer olan Almanya'da kazanmak çok özeldi." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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