Cüneyt Çakır yönetti, İspanya uzatmada Hırvatistan'ı eledi

EURO 2020 Son 16 Turu'nda Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan ile Luis Enrique'nin başında olduğu İspanya karşı karşıya geldi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanan ve uzatmaya giden maçta 5-3'lük skorla kazanan ve tur atlayan İspanya oldu.Hırvatistan'da Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida maça 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.Hırvatistan, 20. dakikada kaleci Unai Simon'un Pedri'nin geri pasında topu kaçırmasının ardından 1-0 öne geçti. İspanya 38. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.İspanya ikinci yarıda 57'de Cesar Azpilicueta ve 76'da Ferran Torres ile 3-1'lük üstünlük sağladı.Hırvatistan maçı bırakmadı ve 85. dakikada Mislav Orsic ile skoru 3-2'ye getirdi. Maçı bırakmayan Hırvatistan 90+2'de Mario Pasalic ile durumu 3-3 yaptı ve maç uzatmalara gitti.İspanya uzatma bölümünün ilk yarısında bulduğu iki golle, Hırvatistan'ı moral olarak yıktı. Maçın 100. dakikasında Alvaro Morata, 103. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın golleriyle İspanya 5-3 öne geçti.Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Cüneyt Çakır nefes kesen maçta verdiği kararlarla beğeni topladı.Adını çeyrek finale yazdıran İspanya, Fransa - İsviçre maçının galibiyle bu turda karşılaşacak.