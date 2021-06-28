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Cüneyt Çakır yönetti, İspanya uzatmada Hırvatistan'ı eledi

Danimarka'da Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçya İspanya geriye düşmesine rağmen Hırvatistan'ı 3-2'lik skorla eledi.

Cüneyt Çakır yönetti, İspanya uzatmada Hırvatistan'ı eledi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan ile Luis Enrique'nin başında olduğu İspanya karşı karşıya geldi. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadyumu'nda oynanan ve uzatmaya giden maçta 5-3'lük skorla kazanan ve tur atlayan İspanya oldu.

Hırvatistan'da Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida maça 11'de başladı ve 120 dakika sahada kaldı.

İLK YARI BERABERE

Hırvatistan, 20. dakikada kaleci Unai Simon'un Pedri'nin geri pasında topu kaçırmasının ardından 1-0 öne geçti. İspanya 38. dakikada Pablo Sarabia'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

İSPANYA İKİ FARKLI ÖNE GEÇTİ

İspanya ikinci yarıda 57'de Cesar Azpilicueta ve 76'da Ferran Torres ile 3-1'lük üstünlük sağladı.

HIRVATİSTAN PES ETMEDİ

Hırvatistan maçı bırakmadı ve 85. dakikada Mislav Orsic ile skoru 3-2'ye getirdi. Maçı bırakmayan Hırvatistan 90+2'de Mario Pasalic ile durumu 3-3 yaptı ve maç uzatmalara gitti.

UZATMADA İSPANYA FARKI

İspanya uzatma bölümünün ilk yarısında bulduğu iki golle, Hırvatistan'ı moral olarak yıktı. Maçın 100. dakikasında Alvaro Morata, 103. dakikasında Mikel Oyarzabal'ın golleriyle İspanya 5-3 öne geçti.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN İYİ PERFORMANS

Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetti. Cüneyt Çakır nefes kesen maçta verdiği kararlarla beğeni topladı.

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ...

Adını çeyrek finale yazdıran İspanya, Fransa - İsviçre maçının galibiyle bu turda karşılaşacak.



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