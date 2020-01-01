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Cüneyt Çakır, Wembley yolcusu

Avrupa Şampiyonası'nda en çok maç (9) yöneten hakem olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır'a, çeyrek finallerde maç verilmedi. Çok formda olan Çakır'ın, Wembley'deki yarı finallerin birinde ya da finalde olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Cüneyt Çakır, Wembley yolcusu
EURO 2020'de A Milli Takımımız, turnuvaya beklenenden çok erken veda etti ve kupada bizden sadece hakemimiz Cüneyt Çakır ile yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran kaldı. Clement Turpin ve Mateu Lahoz gibi önemli isimler evine dönerken, Çakır ve ekibi yoluna emin adımlarla ilerliyor. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Çakır, EURO 2020'de şu ana kadar gruplarda Macaristan-Portekiz ve Ukrayna-Avusturya, Son 16 Turu'nda da Hırvatistan- İspanya mücadelesini yönetti.

3 maçta da hatası yok

Özellikle İspanya'nın uzatmalarda 5-3 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadeledeki yönetimiyle dikkatleri üzerine çeken Çakır'ın toplamda 3 maçta da gözlemci raporlarına göre hatasız maç yönettiği öğrenildi. Avrupa Şampiyonası tarihinde 9. maçını yöneterek bu alanda finallerde en çok düdük çalan isim olan Çakır'ı, başkanlığını Roberto Rosetti'nin yaptığı UEFA Hakem Komitesi çeyrek finallerde görevlendirmedi.

Rakipleri Brych ve Kuipers

44 yaşındaki hakemimizin, yarı finaller ve finale ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Başkenti Londra'daki Wembley Stadı'ndaki maçların birinde görevlendirilmesi bekleniyor. Çakır'ın en büyük iki rakibi; Almanya'dan Felix Brych ve Hollanda'dan Björn Kuipers; ikisi de Son 8'de maç yönetecek. Ancak performans üzerinden baktığımızda kapalı kapılar ardından finale en yakın isim olarak başarılı hakemimiz gösteriliyor.

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