Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı telefonla tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,ifadelerini kullandı.Montella ise Cumhurbaşkanının desteği içindedi.Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan,diye konuştu.Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan,yanıtını verdi.Erdoğan, görüşmenin sonundaifadelerini kullandı.