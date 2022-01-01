Cucurella: "Yamal en iyilerden olacak"

İspanya forması giyen Marc Cucurella, Fransa karşılaşmasının ardından konuştu.

Cucurella: 'Yamal en iyilerden olacak'
İspanya'nın savumma oyuncularından Marc Cucurella, EURO2024'te Fransa karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.

Cucurella, takımın ilk golünü atan 16 yaşındaki Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Cucurella'nın Yamal'la ilgili sözleri şu şekilde;

"Lamine Yamal'ı anlatacak kelime bulamıyorum. Yeteneği inanılmaz. Böyle devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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