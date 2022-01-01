Cucurella: 'Yamal en iyilerden olacak'

İspanya'nın savumma oyuncularından Marc Cucurella, EURO2024'te Fransa karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.



Cucurella, takımın ilk golünü atan 16 yaşındaki Lamine Yamal ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.



Cucurella'nın Yamal'la ilgili sözleri şu şekilde;



"Lamine Yamal'ı anlatacak kelime bulamıyorum. Yeteneği inanılmaz. Böyle devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olacak."



