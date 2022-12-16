Cristiano Ronaldo'ya ağır sözler; 'Haysiyeti yok'

2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i elediği maçın etkileri halen sürüyor.Alman eski futbolcu, Fas Milli Takımı'na övgüler dizerken, Portekizli dünya yıldızıağır şekilde eleştirdi.Fas Milli Takımı'nın futbola yeniden insani bir taraf kattığını söyleyen Hamann,ifadelerini kullandı.Cristiano Ronaldo, Portekiz'in çeyrek finalde Fas'a 1-0 yenilerek Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından göz yaşlarını tutamayarak doğrudan soyunma odasına gitmişti.