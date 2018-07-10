Courtois: "Dayanamadım, TV'yi kapattım!"

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek Altın Eldiven ödülünü alan Belçika Milli Takımı'nın kalecisi Thibaut Courtois, ülkesinin yarı finalde 2018 Dünya Kupası'na veda etmesini hala sindiremedi.



Çok hırslı ve rekabetçi bir ruha sahip olan Courtois, bu pazar günü Kupa'yı kaldıran taraf olmak çok istedi, bu sebeple Fransa Milli Takımı'nın kupayı kaldırma törenini izlemedi.



Basına yaptığı açıklamada Courtois, "Final maçını izledim ama 94. dakikada televizyonu kapadım. Çünkü Fransa'nın zaferini kutlamasını izlemek istemedim." şeklinde konuştu.



AKLI HALA KUPAYI ALAMAMAKTA



Milli file bekçisi, daha sonra televizyonu tekrardan açıp kendisi hakkında çok güzel bir haber aldı, bu anı anlatan Courtois, "Arkadaşlarım gelip bana Modric'in en iyi oyuncu ödülünü aldığını söyledi ve şimdi de en iyi kaleciyi açıklayacaklar dedi. Kısa bir süre sonra bana, "Ödülü sen kazandın" dediler, bunun üzerine televizyonu tekrardan açtım ve büyük bir sevinç yaşadım. Benim için çok büyük bir onur, takımıma yardım etmek için kurtarış yapabilmek benim için çok önemli. Fakat yinede benim için en önemli şey bu turnuvada sonuna kadar gidebilmek olurdu."ifadelerinde bulundu.



