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Connor Roberts: "Türkiye karşısında harika bir an yaşadım"

Galler'de Connor Roberts, A Milli Takımımızı 2-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Connor Roberts: 'Türkiye karşısında harika bir an yaşadım'
Galler'in A Milli Takımımız karşısında 2. golünü kaydeden Connor Roberts, karşılaşmanın ardından konuştu.

Çok mutlu olduğunu belirten defans oyuncusu, "Kariyerimde belki de bir daha yaşamayacağım bir anı yaşadım, kariyerimin en güzel anı. Büyük bir turnuvada oynamak benim için harika bir şeyken, büyük ihtimalle bir sonraki tura bizi taşıyan golü Türkiye'ye atmak inanılmaz" dedi.

İtalya maçına da değinen Roberts, "Önemli bir adım attık ancak Pazar günü büyük bir adım daha atacağız. Bugün kazanmak çok iyi oldu. Genç bir takımımız var, son dakikaya kadar koşan oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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