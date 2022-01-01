Cole Palmer: ''İspanya turnuvada harikaydı''

İngiltere Milli Takımı'nda Cole Palmer, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Cole Palmer: ''İspanya turnuvada harikaydı''
İngiltere Milli Takımı'nda Cole Palmer, 2-1 kaybedilen final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palmer, İspanya'yı överek "İspanya tüm turnuva boyunca harikaydı, herkes neler yapabileceklerini gördü, bu yüzden onları tebrik ediyorum.'' dedi. 

Üzgün olduğunu dile getiren Palmer, ''Kazanmayı umuyorduk ama yapamadık. Çok üzgünüm. Bir finale daha çıktık, bundan olumlu şeyler çıkarabiliriz ama herkes bir adım daha ileri gitmek istedi ve biz bunu başaramadık.'' ifadelerini kullandı.

Hocasıyla ilgili de konuşan genç isim, ''Gareth Southgate, takım için inanılmazdı. Üst üste iki kez bu takımı finale çıkardı, bu yüzden bence başarılı biri." yorumunu yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Juan Mata
Juan Mata'dan Lamine Yamal itirafı!
Luke Shaw:
Luke Shaw: ''İnandık ama kısmet değilmiş''
Jude Bellingham:
Jude Bellingham: ''Böyle kaybetmek kalp kırıcı''
Ollie Watkins:
Ollie Watkins: ''Tüm takım acı çekiyoruz''
Cole Palmer:
Cole Palmer: ''İspanya turnuvada harikaydı''
Sporx Anasayfasına Dön