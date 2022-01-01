Cole Palmer: ''İspanya turnuvada harikaydı''

İngiltere Milli Takımı'nda Cole Palmer, 2-1 kaybedilen final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Palmer, İspanya'yı överek "İspanya tüm turnuva boyunca harikaydı, herkes neler yapabileceklerini gördü, bu yüzden onları tebrik ediyorum.'' dedi.

Üzgün olduğunu dile getiren Palmer, ''Kazanmayı umuyorduk ama yapamadık. Çok üzgünüm. Bir finale daha çıktık, bundan olumlu şeyler çıkarabiliriz ama herkes bir adım daha ileri gitmek istedi ve biz bunu başaramadık.'' ifadelerini kullandı.

Hocasıyla ilgili de konuşan genç isim, ''Gareth Southgate, takım için inanılmazdı. Üst üste iki kez bu takımı finale çıkardı, bu yüzden bence başarılı biri." yorumunu yaptı.