Çifte standartın batsın UEFA!

UEFA, aynı gün içerisinde iki skandal karara birden imza attı ve adalette çifte standart yarattı.



İngiliz futbolcu Jude Bellingham, attığı golden sonra Slovakya yedek kulübesi önüne giderek ahlak dışı bir harekette bulundu. Cinsel organını gösteren Bellingham için UEFA, savunmayı incelemek için 5 gün süre harcadı.



Bu sürenin sonunda Jude Bellingham'a 30 bin sterlin para cezası ve ertelenmiş 1 maç ceza verdi.



ALMANLAR'IN GAZINA GELDİLER!



Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Türklük sembolü' olarak nitelediği Bozkurt selamı için UEFA, Alman yetkililerin gazına geldi ve skandal bir karar vererek çifte standart yarattı.



Herhangi bir ırkçı niyeti olmayan Merih'e 2 maç ceza verildi.



AÇIKLAMALARI, CEZADAN DAHA BÜYÜK SKANDAL!



Cezanın açıklaması ise cezadan büyük skandal oldu. Merih için, "Genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle" denilerek 2 maç ceza verildi.



TARAFTARLAR ÇİLEDEN ÇIKTI



UEFA'nın hareketi ağır olan İngiliz futbolcuya farklı, hareketinde hiçbir suç unsuru teşkil etmeyen Türk futbolcuya verdiği farklı kararlar Türk futbolseverleri çileden çıkardı.



