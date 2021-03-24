Christoph Daum: 'Çalhanoğlu, EURO 2020'nin yıldızı olabilir'

Bir dönem Süper Lig'de de görev yapan teknik direktör Christoph Daum, Türkiye'nin EURO 2020'deki şansını ve İtalya maçını değerlendirdi.



Türkiye'nin büyük takımlara karşı potansiyelini iyi kullandığını dile getiren Alman teknik adam, "Bence Türkiye - İtalya maçı berabere biter. Türkiye, Hollanda'yı yendi, Fransa karşısında 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Özellikle büyük takımlara karşı potansiyellerini çok iyi kullanıyorlar." şeklinde konuştu.



Hakan Çalhanoğlu'nun turnuvada ön plana çıkabileceğini söyleyen Daum, "Türk oyuncuların açılış maçı için konsantrasyonları üst düzeydedir. Şu anda kendilerine, 'Haydi ne yapacağımızı gösterelim' diyorlardır. Bence Hakan Çalhanoğlu EURO 2020'nin yıldızı olabilir." ifadelerini kullandı



Şenol Güneş'in iyi bir takım yaptığını ifade eden Christoph Daum, "Şenol Güneş farklı geçmişi olan oyuncuları bir araya getirip bir takım yapmayı başardı. Topla oynama, oyunu tamamen kontrol etme konularında parlayan birtakım değil ancak topu kazandıktan sonra hızlanabiliyorlar. Bu da Türkiye'yi çok tehlikeli yapıyor." dedi.



