Cenk Tosun: 'Onlar için çok üzüldük!'

A Milli Futbol Takımının deneyimli isimlerinden Cenk Tosun, ay-yıldızlı formayı giydiği her zaman katkı verdiğini ve EURO 2024'te de elinden geleni yapacağını söyledi.



Ay-yıldızlı ekibin, EURO 2024 öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Polonya'nın Opalenica kasabasındaki kampta soruları yanıtlayan Cenk, "Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İlk başta hoca 'yükleme' yaptı. Bu bize iyi geldi, bizi hazırladı. Şimdi maçların yakınlaşmasıyla tempo biraz daha düştü. İdmanlarda farklı şeyler çalışıyoruz. Üzücü olaylar da oldu. Ozan olsun, Enes olsun, onları da burada görmek isterdik ama futbol maalesef böyle, ben de yaşadım. Biliyorum, onlar çok güçlü. İnşallah bu sakatlığı atlatıp daha güçlü döneceklerdir." ifadelerini kullandı.



Milli takımda her mevkide ciddi rekabet olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "Milli takımın son aday kadrosunda yer almayı bekliyor muydun?" sorusuna, "Bekliyordum, ben kendime her zaman güvenen biriyim. Evet, belki Beşiktaş'ta çok zor bir dönem geçirdik ama takım olarak geçirdik. Takım her hafta 3-5 attı da ben kötü oynadım değil de biz takım olarak bu sezon başarılı olamadık. Evet, ben de en iyi sezonumu geçirmedim ama yine de Beşiktaş'a 11 gol, 7 asistlik katkı sağladım. Kötü rakamlar değil. Buraya geldiğimde de milli formayı terlettiğimde de her zaman ya başarılı olmuşumdur ya da goller atmışımdır. Aday kadroda olacağımı umuyordum, bekliyordum. Onun için de çalıştım." yanıtını verdi.



Ay-yıldızlı ekibin golsüz eşitlikle ayrıldığı İtalya maçını değerlendiren Cenk, "İtalya maçında hiç pozisyon vermeden ya da az pozisyon vererek bir maç bitirdiğimizi düşünüyorum. Evet, biz de çok pozisyona giremedik ama kompakt ve disiplinli oynadık. O seviyede iyi işler yapabileceğimizi gösterdik. Öyle güçlü bir rakibe karşı çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir hazırlık maçı oldu. Şimdi Polonya maçı var. Onu da güzel geçirip, inşallah galip gelip turnuvaya tamamen hazır olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



"Üç maçtan da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum"



Deneyimli golcü, A Milli Takımın, EURO 2024'teki grubu hakkında ise şöyle konuştu:



"Kimseyi küçümsemek istemem. Gürcistan'ın kaybedeceği hiçbir şey yok, ilk defa katılıyorlar böyle büyük bir turnuvaya. Portekiz'i zaten söylemeye gerek yok. Turnuvanın belki de favorilerinden. Daha 1-2 sene önce karşılaştık, iyi bir ikinci devre oynadığımız bir maç oldu ama maalesef galip gelmedik. Çekya da çizgisini bozmayan, her turnuvaya katılan, iyi bir takım. O yüzden kolay grup değil ama biz kendi gücümüze güveniyoruz. İnşallah 3 maçtan da güzel sonuçlar alırız diye düşünüyorum."



Cenk Tosun, "EURO 2024'te milli takımdan beklentiler fazla. Bu üzerinizde baskı oluşturuyor mu?" sorusunu, "Üzerimizde baskı oluşturmuyor. Çünkü bunlar güzel şeyler, demek ki halkımız bize güveniyor ki böyle şeyler söylüyor. Son turnuvalarda çeyrek final, yarı final oynayacağız dedik ama maalesef oralara gelemedik. O yüzden adım adım gitmek istiyoruz. Önceliğimiz gruptaki 3 maç. İnşallah onları çok güzel geçirip, sonra adım adım devam etmek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.



Cenk, son 3 hazırlık maçında yalnızca 1 gol attığının hatırlatılması üzerine ise, "Son 3 maçta evet ama elemeler ve hazırlık maçlarıyla birlikte 20 gol atmışız yanlış bilmiyorsam. Bunu da 17 tane farklı futbolcu atmış. O yüzden sadece golcüler değil, bizde herkes gol atabiliyor. Herkes gol yükünü çekiyor. Bu takımın gol yollarında sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Sonra bu forma yine onların zaten"



Deneyimli oyuncu, aday kadroya giremeyen ve kamptan ayrılan takım arkadaşlarına dair şu ifadeleri kullandı:



"Üzülüyorsun çünkü herkesin emeği var burada. Herkes 1 hafta 10 gündür burada idmanlar yapıyor. Çalışıyoruz, toplantılar yapıyoruz, turnuvaya hazırlanıyoruz. Herkes oraya gitmek istiyor. Çünkü orası en üst nokta. O yüzden ayrılan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için üzüldük. Onlarla oturduk, son bir sohbetimizi yaptık, çayımızı içtik sonra da uğurladık. Onlar, bu turnuva için yoklar sonra bu forma yine onların zaten."



Takımdaki genç oyuncuların sorulması üzerine Cenk Tosun şöyle konuştu:



"Onlar benim küçük kardeşlerim, yanımdan ayrılmıyorlar. Ben de onlara iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ben de o yolları geçtim. Üçü de gerçekten çok büyük yetenek, çok büyük yıldız adayları; Kenan, Arda, Semih.. Güzel bir jenerasyon yakaladık. İnşallah ben olayım, Mert ve Hakan olsun abileri olarak destek olmaya çalışıyoruz. Doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Genç olarak bazen psikolojik baskıyı yönetmek gerçekten kolay değil ama hepsi çok doğru yolda. Türk halkı ve bizler onlara güveniyoruz. Galiba 25.8 gibi yaş ortalaması olan bir takımız. Çok genç bir kadro. Çok yetenekli gençlerimiz var. Aralarında da Mert, ben, Hakan gibi deneyimli futbolcular da var. Bu turnuvaya belki ikinci kez belki üçüncü kez katılacak olanlar. Biz onlara o havayı yaşatmak istiyoruz. Çünkü biz o turnuvaları gördüğümüz için o atmosferi onlara hem anlatmak hem öğretmek için buradayız. Hepsi çok büyük liglerde oynuyor. Bu seviyeye alışkın olacaklarını düşünüyorum."



"İnşallah jeneriklik gol olur"



Milli futbolcu, "Jeneriklik gollerine alışığız. Turnuvada da jeneriklik gollerinden görebilecek miyiz?" sorusuna, Benim işim, ben buraya gol atmak için geldim. İnşallah jeneriklik gol olur ama ondan daha önemlisi takımın başarısıdır. Jeneriklik gol mü gruptan çıkmak mı derseniz ben her türlü gruptan çıkmayı kabul ederim. Buraya gol atmam için getirildiysem, atmak için de her şeyimi vereceğim."



Almanya doğumlu olan Cenk Tosun, milli formayla katılacağı turnuva için heyecanlı olduğunu aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Almanya doğumlu olduğum ve ailemin çoğu da hala Almanya'da yaşadığı için o insanların coşkusunu ve heyecanını biliyorum. Biz de onlarla kavuşmak için gün sayıyoruz. Çoğu maçta bizim taraftarımız daha fazla olacak. O konuda da mutluyuz. Çünkü onlar her zaman bizim için bir itici güç. Biz de çok heyecanlıyız. Ben de Almanya'da doğup, büyüdüğüm için ayrıca heyecanlıyım. Çünkü bütün arkadaşlarım, bütün ailem gelecek. Hepsine nasıl bilet ayarlayacağım onu da düşünüyorum. Çok güzel maçlar bizi bekliyor."