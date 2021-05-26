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Cem Yılmaz'dan A Milli Takım'a özel gösteri

EURO 2020 için Antalya'da kamp yapan A Milli Takımımız, Cem Yılmaz'ın "Güle Güle Gidin, Güle Güle Gelin" mesajlı sahne gösterisinde keyifli anlar yaşadı.

Cem Yılmaz'dan A Milli Takım'a özel gösteri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.

Teknik ekip ve futbolcular, aileleriyle birlikte, milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'te Cem Yılmaz'ı sahnede izledi.

Milli Takım resmi sponsorlarından Opet'in düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz ve Opet, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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