Cem Yılmaz'dan A Milli Takım'a özel gösteri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.



Teknik ekip ve futbolcular, aileleriyle birlikte, milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'te Cem Yılmaz'ı sahnede izledi.



Milli Takım resmi sponsorlarından Opet'in düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz ve Opet, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.



