Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.Karşılaşmanın ardından maçın futbolcusu da milli takımdan geldi.Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.Barış Alper 11'de başladığı müsabakada son derece etkili bir oyun sergileyerek 90 dakikada forma giydi.