Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncu seçildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ardından maçın futbolcusu da milli takımdan geldi.
MAÇIN ADAMI BARIŞ ALPER
Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.
Barış Alper 11'de başladığı müsabakada son derece etkili bir oyun sergileyerek 90 dakikada forma giydi.
Karşılaşmanın ardından maçın futbolcusu da milli takımdan geldi.
MAÇIN ADAMI BARIŞ ALPER
Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.
Barış Alper 11'de başladığı müsabakada son derece etkili bir oyun sergileyerek 90 dakikada forma giydi.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1