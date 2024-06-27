Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan karşılaşmada milli futbolcu Barış Alper Yılmaz maçın oyuncu seçildi.

Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşı karşıya geldiği Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1'lik skorla mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından maçın futbolcusu da milli takımdan geldi.

MAÇIN ADAMI BARIŞ ALPER

Türkiye - Çekya karşılaşmasının oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olduğu ifade edildi.

Barış Alper 11'de başladığı müsabakada son derece etkili bir oyun sergileyerek 90 dakikada forma giydi.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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