Çekya-Türkiye maçının hakemi belli oldu
A Milli Takım'ın EURO 2024'te Çekya ile oynayacağı maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı üçüncü maçın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Espen Eskas olacak.
TÜRK EKİPLERİNE KARŞI KARNESİ
Istvan Kovacs, hakemlik kariyerinde şu ana dek Türk takımlarının 6 maçında görev yaptı. İşte o maçlar;
PSG 5-0 Galatasaray
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Espen Eskas olacak.
TÜRK EKİPLERİNE KARŞI KARNESİ
Istvan Kovacs, hakemlik kariyerinde şu ana dek Türk takımlarının 6 maçında görev yaptı. İşte o maçlar;
PSG 5-0 Galatasaray
Türkiye 0-1 İsveç
Başakşehir 2-0 Club Brugge
Zorya Luhansk 1-1 Fenerbahçe
Midtjylland 0-1 Osmanlıspor
Türkiye U21 6-1 Liechtenstein U21
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1