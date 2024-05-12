Çekya-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı üçüncü maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ile Ovidiu Artene üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Espen Eskas olacak.

Istvan Kovacs, hakemlik kariyerinde şu ana dek Türk takımlarının 6 maçında görev yaptı. İşte o maçlar;

PSG 5-0 Galatasaray

Türkiye 0-1 İsveç

Başakşehir 2-0 Club Brugge

Zorya Luhansk 1-1 Fenerbahçe

Midtjylland 0-1 Osmanlıspor

Türkiye U21 6-1 Liechtenstein U21







