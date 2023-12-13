Çekya - Türkiye maçında tarihi kırmızı kart!

A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi.



Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.



Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.



