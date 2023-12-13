Çekya - Türkiye maçında tarihi kırmızı kart!
Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.
A Milli Futbol Takımımız, EURO2024 F Grubu üçüncü karşılaşmasında Çekya ile karşı karşıya geldi.
Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.
Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.
Çekya'da Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışı kaldı.
Çekya - Türkiye maçının 20. dakikasında kırmızı kart gören Antonin Barak, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir maçtan en erken ihraç edilen isim oldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1