Çekya - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 Çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maçın heyecanı Tuttur.com
'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.
Karşılaşmada Danimarka'nın galibiyetine 1,88 oran verilirken Çekya'nın galibiyetine ise 3,40 oran uygun görüldü. Beraberliğe 2,85 oran verilirken 2,5 ALT için 1,45 oran verildi ve 2,5 ÜST için ise 2,15 oran uygun görüldü. ÇEKYA - DANİMARKA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Karşılaşma için açılan özel bahislerde Yussuf Poulsen'in gol atmasına 2,90'lık oran verilirken Çekya'dan Patrick Schick'in gol atmasına ise 3,05'lik oran verildi. Jonas Wind ve Kasper Dolberg'in gol atmasına 2,90 oran uygun görülürken Matej Vydra'nın gol atmasına 3,60 oran uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Karşılaşmada Kırmızı kart olur bahisi için verilen oran 4,20 olarak duyuruldu. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur! EURO 2020 KRALLARI YARIŞMASI!
Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.
Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!