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Cassano'dan Lukaku'ya: "Frosinone'ye gol atmak kolay"

Efsane İtalyan futbolcu Antonio Cassano, Belçika'nın yıldız forveti Romelu Lukaku'yu eleştirdi.

Cassano'dan Lukaku'ya: 'Frosinone'ye gol atmak kolay'
İtalyanların eski golcüsü Antonio Cassano, EURO 2020'ye İtalya'ye elenerek veda eden Belçika'nın yıldızı Romelu Lukaku'yu hedef aldı.

Lukaku'nun üst düzey maçlarda sahneye çıkması gerektiğini belirten Cassano, "Empoli'ye, Frosinone'ye, Sampdoria'ya gol atmak kolay. Andorra'ya, Lihtenştayn'a atmak da zor değil. Lukaku'nun her şeye sahip olmadığını görüyoruz" dedi.

Belçikalı yıldızın İtalya maçında çok etkisiz olduğunu kaydeden Cassano, "İtalya maçında pas bile alamadı. 37 yaşındaki Chiellini kadar güçlü değil, topu tutmayı başaramadı" ifadelerini kullandı.

Romelu Lukaku, EURO 2020'yi 4 golle tamamladı.

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