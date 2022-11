Çarşamba gününün Dünya Kupası maçları

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D Grubu'nda oynanacak üçüncü maçların ardından son 16 bileti alan tüm takımlar resmiyet kazanacak.



İşte oynanacak karşılaşmalar, değerlendirmeler ve muhtemel 11'ler:



18:00 | TUNUS - FRANSA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya gelecek.



Education City Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.



Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.



Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.



Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.



Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Tunus

Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Drager, Skhiri, Laidouni, Ali Abdi; Sliti, Jebali, Msakni



Fransa

Mandanda; Pavard, Konaté, Saliba, Camavinga; Guendouzi, Fofana; Coman, Veretout, Mbappé; Giroud



18:00 | AVUSTRALYA - DANİMARKA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile Danimarka, D Grubu'ndaki üçüncü maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak.



Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal düdük çalacak.



Gruptaki ilk maçında Fransa'ya 4-1 mağlup olan Avustralya, ikinci randevusunda Tunus'u 1-0 yenmeyi başardı.



Turnuvadaki ilk rakibi Tunus ile golsüz berabere kalan Danimarka, ikinci müsabakasında ise Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.



Son dünya şampiyonu Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.



Avustralya, yarın sahadan galip ayrıldığı takdirde adını son 16 turuna yazdıracak.



Gruptaki diğer maç Fransa ile Tunus arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Avustralya

Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin



Danimarka

Schmeichel; Christensen, Nelsson, Andersen; Kristensen, Højbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrøm, Damsgaard; Braithwaite



22:00 | POLONYA - ARJANTİN



2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.



Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie yönetecek.



Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Polonya, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Birer mağlubiyet ve galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin ise 3 puana sahip. Arjantin, aynı puana sahip Suudi Arabistan'ın averajla önünde yer alıyor.



Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'in grubun diğer maçına bakılmadan son 16'ya yükselmesi için ise galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.



Muhtemel 11'ler



Polonya

Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Milik, Lewandowski



Arjantin

E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro



22:00 | SUUDİ ARABİSTAN - MEKSİKA



2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Meksika, C Grubu'ndaki son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.



Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.



İlk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya ise 2-0 mağlup oldu.



Grupta son sırada yer alan Meksika ise tek puanını Polonya beraberliği ile aldı.



Fransız teknik adam Herve Renard yönetimindeki Suudi Arabistan, kazanması halinde tarihinde ikinci kez gruptan çıkacak. 3'er puana sahip Suudi Arabistan ve Arjantin'in son maçlarında berabere kalmaları halinde bu sonuç Arjantin'e yarıyor.



Mutlak galibiyete ihtiyacı olan eksi 2 averaja sahip Meksika, sahadan üç puanla ayrılır ve Arjantin yenilirse tur biletini alacak.



"Tangocular"ın berabere kalması halinde Meksika'ya 4 farklı galibiyet gerekiyor. İki takımın puanı ve averajı aynı olması durumunda daha fazla gol atan takım yoluna devam edecek.



FIFA organizasyonlarında iki takım arasında daha önce oynanan 3 maçı da Meksika kazandı. Bu maçlarda Meksika rakibine 12 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü.



Muhtemel 11'ler



Suudi Arabistan

Al Owais; Abdulhamid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Ghannam; Al-Abed, Al-Najei, Kanno; Al-Buraikan, Al-Shehri, S. Al-Dawsari.



Meksika

Ochoa; J. Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Lozano, Jimenez, Vega.