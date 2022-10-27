X

Carlos Queiroz: "Rüya bitti"

Carlos Queiroz, ABD maçı sonrası elenmelerini ve mücadeleyi değerlendirdi.

Carlos Queiroz: 'Rüya bitti'
İran teknik direktörü Carlos Queiroz, ABD maçı sonrası açıklamada bulundu.

Queiroz ikinci yarıdaki oyunlarını golle süsleyememenin cezasını çektiklerini belirtirken, "Futbol her zaman gol atamayanı cezalandırır. İlk yarı onların, ikinci yarı bizimdi. Savunmamız olması gerektiği kadar iyi performans göstermedi, sonuç olarak rüya bitti." diye konuştu.

Meksikalı teknik adam tüm kadronun tehditler aldığına dair iddiaların sorulması üzerine ise, "Aptallıklar, saçmalıklar ve yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. 2 saat içinde aptalca birşey gerçeğe dönüşebiliyor. Ben bir basın mensubu değilim ama bundan da ders çıkarmalıyız" açıklamasını yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Carlos Queiroz:
Carlos Queiroz: "Rüya bitti"
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nda bir ilk!
Son 16
Son 16'nın ilk eşleşmeleri belli oldu
ABD İran
ABD İran'ı mağlup ederek son 16'da
İngiltere ve ABD turu geçti!
İngiltere ve ABD turu geçti!